България обича Megadeth - 7 хиляди аплодираха Мъстейн

Над 7 хиляди души препълниха столичния колодрум в събота вечер за петото гостуване на Megadeth у нас в рамките на вече традиционното събитие Sofia Solid. А Дейв Мъстейн и компания им показаха защо бандата е на върха вече 40 години. 17 парчета за час и половина, разходка из всички големи албуми на групата, пълноценен контакт с публиката и обещание за завръщане.

Всичко започна в 19,30 ч., когато на сцената се качиха родните трашъри Ciroza. Групата от Монтана имаше по-малко от половин час, за да подгрее публиката, която още прииждаше към Борисовата градина. След тях на сцената се качиха гърците от Suicidal Angels, които са добре познати на родните фенове. Ясно пролича, че имат верни фенове, които предпочетоха куфеенето пред богатия набор от напитки и храна. Точно в 21,30 ч според графика, прозвучаха първите акорди на The Sick, The Dying... and the Dead - заглавното парче от последния албум на Megadeth.

Все още мнозина не чуваха ясно специфичното ръмжене на Дейв Мъстейн, но малко по-късно звукът беше коригиран. 62-годишният лидер на бандата може и да не е най-добрия вокалист на света, но малко от пеещите китаристи могат да се мерят с неговата виртуозност. Включително вечният съперник Джеймс Хетфийлд от Metallica - бандата, от която Дейв е изгонен преди дебютния албум. Което пък го амбицира да направи Megadeth и да дублира щастието на стотици милиони по света.

Публиката в София показа ясно на Мъстейн, че винаги е добре дошъл у нас. Силно избухваше на вечните класики като Symphony Of Destruction и замести любимеца си с припева на Tornado Of Souls. Шоуто набираше скорост всяка минута и логично избухна накрая с Holy Wars. Музикантите дълго обираха овации след края на шоуто. Дейв Мъстейн явно няма намерение да се отказва от записи и турнета.

В събота показа че е в много по-добра форма от февруари 2020 г., когато Megadeth свириха преди Five Finger Death Punch в София. Тогава Мъстейн още се бореше с рака на гърлото, който в крайна сметка победи. След Megadeth Sofia Solid на колодрума продължава с The Smile на 18 юни, а на 2 юли идват и Five Finger Death Punch. След това Брус Дикинсън, Judas Priest (в зала Арена София), и разбира се Hills Of Rock в Пловдив с Korn, Suicidal Tendencies, Bring Me The Horizon, Amon Amarth и много други, които идват по покана на Фест Тийм.

Ciroza Снимка: Юлиан Савчев