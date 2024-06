Дженифър Лопес и Бен Афлек вече не живеят заедно

Дженифър Лопес и Бен Афлек, за които се говори, че са напът да се разделят, живеят отделно.

Източник на изданието ЕТ посочва, че двойката към момента се е фокусирала върху собствените си работни ангажименти и "все още не са официално разделени". "Когато започнаха отново да се срещат, имаха големи надежди, че втория път ще проработи за тях. Уви, нещата не се получиха точно така."

Наскоро стана ясно, че "Бенифър" са продали и семейната си къща в Бевърли Хилс само година след закупуването й.

Според Page Six Афлек сега живее в къща в Брентууд, а Лопес си търси собствено жилище. Близки до нея споделиха пред изданието, че се е "осланяла" на майка си, сестрите си и 16-годишните близнаци, които има през този "преходен период". Стана ясно и защо певицата отмени турнето си This Is Me... Live | The Greatest Hits. Причината била, за да прекара време с "децата, семейството и близките си приятели".

Бен от своя страна също разчита на близките си. "Много е тъжен от създалата се ситуация и предпочита да работи, за да не го мисли", казва негов доверен пред Page Six. "Все повече време прекарва със своите приятели, които са му страшна опора."

Това е второто събиране на Дженифър и Бен. В началото на 2000-те двойката отмени годежа си, а през 2021 г. възобновиха отново отношения и се венчаха в Лас Вегас, пише Дир.бг.