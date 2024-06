Брад Пит ще участва в нов филм за Формула 1

Филмът за Формула 1 ще бъде пуснат на световния пазар на 25 юни следващата година, а дебютът в Северна Америка ще се състои два дни по-късно, предаде Ройтерс. Продуциран е от Брад Пит, който играе главната роля. Продукцията все още няма заглавие.

Филмът се снима със съдействието на отбори и пилоти. Режисьор е Джоузеф Косински, чийто „Топ Гън: Маверик" спечели 1,49 милиарда щатски долара в световен мащаб. Освен Брад Пит продуцент е и Джери Брукхаймър. Продукцията ще се разпространява от „Уорнър брос".

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е съпродуцент. Снимките започнаха миналата година и продължиха по време на избрани уикенди от Гран При (Grand Prix) този сезон.

Екипът на продукцията разполага с гараж и питстоп за измисления 11-и състезателен отбор на Формула 1, съобщи БТА. Brad Pitt's new F1 movie budget has reportedly surpassed $300 million, potentially making it one of the most expensive films ever made 💰🎬 pic.twitter.com/eNL4QFkSjI — ESPN F1 (@ESPNF1) May 11, 2024

В сюжета Пит, който в реалния живот е на 60 години, е в ролята на бивш пилот, който се завръща във Формула 1, заедно с Дамсън Идрис, който играе неговия съотборник-новобранец в надпреварата.

Сред останалите актьори са носителят на „Оскар" Хавиер Бардем и номинираната за „Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля Кери Кондън.

Продукцията на филма ще приключи по време на завършващото сезона Гран При на Абу Даби през декември, съобщиха от Формула 1. The Formula 1-inspired movie starring Brad Pitt, that Lewis Hamilton has helped produce, will be released in June 2025 📽🏎 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 18, 2024

Спортът се надява филмът да затвърди привлекателността на състезанието, след като документалният сериал на „Нетфликс" Drive to Survive повиши популярността на Формула 1 в световен мащаб и особено на ключовия пазар в САЩ.

„Вече видяхме страхотната работа и въздействието на шоуто на „Нетфликс" и мисля, че това ще го изведе на нови висоти", каза миналата година Хамилтън, който ще се присъедини към отбора на „Ферари" в края на сезона.