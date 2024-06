Джаз, рок, фънк, хип хоп и електронна музика на Sofia Live Fest от петък до неделя

SELAH SUE, ATMOSPHERE и KOVACS са големите звезди, които излизат на сцената на Колодрума в Борисовата градина

Американското хип-хоп дуо Atmoshphere, магнетичната Selah Sue, нидерландската култова изпълнителка Kovacs, американският диджей и продуцент DJ Shadow, австралийският уличен феномен DUB FX, носителят на наградата Music Moves Europe 2024 - BULGARIAN CARTRADER, както и родните Жлъч/Григовор/Гена и Heptagram.

Всички тези музиканти ще се качат на сцената на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина по време на Sofia Live Fest. Събитието под открито небе в парка е в петък, събота и неделя. Уникално е с подбора на артистите и жанровете, в които се изявяват - модерен джаз, електронна музика, хип-хоп, рок, фънк и други.

Голямата звезда в първия ден е Selah Sue. Очаква се шоуто да е незабравимо съчетание от динамична музика и интимни акустични моменти. Спектакълът ще бъде допълнен от мултимедийни ефекти.

В събота звездата е Sharon Kovacs, която за първи път гостува у нас. Започва да прави музика още от ранна възраст, вдъхновена от певици като Betty Davis, Etta James и Tina Turner. Дебютният й албум "Shades Of Black" влиза в класациите на 36 държави, достига до Топ 10 в Германия и до първото място в родината й.

За първи път в България за Sofia Live Fest пристига и американско хип хоп дуо Atmosphere. В София те ще представят най-новата си продукция – So Many Other Realities Exist Simultaneously. Dj Shadow ще представи пред българската публика най-новия си седми студиен албум Action Adventure. Той е сред ключовите имена в инструменталния хип хоп. Както винаги Dub FX ще покажат неповторими вокални импровизации, типични за празник на градската култура.

Преди изявата на музикантите на Колодрума ще има и безплатна графити работилница, която е любима на малчуганите. Деца до 10 г. влизат на събитието без вход.

Ето и програмата на фестивала:

21 юни, петък

Heptagram

DUBfx

Selah Sue

Small stage: Marten Roberto

22 юни, събота

WOOMB

Bulgarian Cartrader

Kovacs

Small stage: Jijo

23 юни, неделя

Zluch/Grigovor/Gena

DJ Shadow

Atmosphere