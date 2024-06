Бритни Спиърс е отказала да отговори на провокациите на Джъстин Тимбърлейк

През 2003 г. Рейчъл Стивънс пуска хита "Sweet Dreams My LA Ex" като сингъл, но мнозина осъзнават, че Рейчъл не изразява лирическото си недоволство срещу нейния бивш. Оказва се, че дамата е насочила вниманието си към друга звезда - Джъстин Тимбърлейк.

Певецът беше задържан съвсем скоро, след като стана ясно, че се е разделил с Бритни Спиърс. Песента на Стивънс успява да стигне до второ място в синглите на Великобритания.

Оказва се, че лириките не са били предложени на Рейчъл. Те са били написани и предоставени на Бритни Спиърс, ако реши да ги използва.

Лирическата героиня разказва своята гледна точка и споделя за раздялата си с бивша любов, но по-важното е, че проговаря едва тогава, когато другата страна разкрива тайните. Автор на лириките е Кати Денис и се вдъхновява веднага след песента на Тимбърлейк - Cry Me a River. Твърди се, че тази песен е изпята от Тимбърлейк за Бритни.

Връзката между двамата е особено цветна и завършва с крах. Обвиненията към Бритни са особено тежки и Тимбърлейк продължава да твърди, че е имало изневяра. Малко по-късно идва и песента, която трябва да затвори устата на Джъстин, но Бритни е малко по-разумна и решава да пропусне тази възможност.

В песента на Рейчъл Стивънс ще открием следния ред:

"If I were in your shoes

I'd whisper before I shout

Can't you stop playing that record again?

Find somebody else to talk about."

И тъй като това не е достатъчно, Стивънс допълва:

"You've had your say but now it's my turn

Sweet dreams my L.A. Ex."

Бритни чака цели две години, преди да пусне своя хит по темата - "Mona Lisa". Тя е имала намерение да включи тази песен в албума си "Original Doll", но се оказва, че той никога не вижда бял свят. Певицата пуска друг през 2007 г. с името "Blackout".

Песента "Mona Lisa" се видоизменя още един път, след като идва като бонус песен в друг албум. Най-вероятно Бритни е простила или е продължила напред. Междувременно феновете на изпълнителите спечелиха твърде много, особено след като тази раздяла им даде още много други интересни хитове, пише Дир.бг.