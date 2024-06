Принц Уилям отиде на концерт на Тейлър Суифт навръх рождения си ден, заведе и две от децата си (Снимки)

Певицата Тейлър Суифт си направи селфи с принц Уилям и две от децата му - принцеса Шарлот и принц Джордж, след концерта си на стадион "Уембли" в Лондон в петък. Снимката бе разпространена от официалните канали на кралското семейство в социалните мрежи. Принц Уилям е бил на концерта на Суифт навръх рождения си ден. В петък той навърши 42 години.

"Благодарим на Тейлър Суифт за страхотната вечер", гласи описанието на публикацията. Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024

Певицата също публикува снимка с кралското семейство в инстаграм профила си. КАДЪР: Екс/taylorswift

Според PA Media на откриването на шоуто си тя е съобщила на публиката, че на стадиона има 88 446 души. Сред присъстващите знаменитости са били Никола Кофлън, Кара Делевин, Салма Хайек и Лесли Ман.

Суифт ще изнесе осем концерта в Лондон. Според кмета на града се очаква близо 700 000 души да посетят концертите ѝ там, CNN.