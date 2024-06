Ким Кардашиян: Остават ми 10 години, след това вече няма да съм хубава

Ким Кардашиян възнамерява да продължи да се развива в сферата на киното, но има едно нещо, което е й пречи - ботоксът, който има. "Имам още малко време да изглеждам добре. След 10 години всичко ще приключи", е едно от главните опасения на звездата.

В поредния епизод на семейното риалити Keeping Up With The Kardashians, тя призна, че естетическата корекция, която си прави от години, сега може да й изиграе лоша шега. "Ако реша занапред да се занимавам с актьорството сериозно, ще ми става все по-сложно да изразявам емоции", коментира звездата. "Ако снимам сцена, в която плача, как ще стане? Или пък ако съм изплашена?", продължи тя.

Според много PR експерти, опасенията на Кардашиян за ботокса всъщност не са проблем. "Той не влияе и не въздейства върху способността ви да показвате емоции. Има много успешни актьори, които използват младежкия му ефект и са напълно способни да изнасят представления. Гримьорите също могат да направят "магия" със своя занаят, за да пресъздадат и много емоции на лицето ви", споделят.

Ким обаче е твърдо убедена, че красотата й ще е до време, по-конкретно до 10 години. "Имам още малко време да изглеждам добре. След 10 години всичко ще приключи", коментира тя.

Риалити звездата миналата година имаше най-значимата си роля до момента в последния сезон на American Horror Story. Там се въплъщава в ролята на публицистка, която работи с актриса, балансираща между майчинството и амбициите, изиграна от Ема Робъртс. Самата Робъртс дори наскоро сподели в интервю, че Ким има големи заложби в киното: "Бях много впечатлена."

Кардашиян също затвърждава мнението й, като споделя, че наистина се е постарала и фактът, че е излязла от зоната си на комфорт, говори много за нея самата като личност, пише dir.bg. "Това е предизвикателство, обичам да предизвиквам себе си."

Впрочем преди ролята си в American Horror Story Кимбърли се е занимавала с актьорско майсторство периодично през годините. През 2008 г. тя дебютира в игралното кино в пародийната комедия Disaster Movie и има още няколко роли във филми, информира Fox News.