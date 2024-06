Музиката на Рей Чарлз се завръща в Стара Загора

На 1 е 2 юли ще свири и Крейг Бейли, дългогодишен солист на оркестъра на легендарния музикант

RAY ON MY MIND SYMPHONY - продължението на проекта на саксофониста Крейг Бейли и на джаз музиканта Петър Салчев следва в Стара Загора. Роден преди няколко години и преживял своя успех на различни сцени в България, концертът RAY ON MY MIND се завръща, за да блесне с оркестъра на Старозагорската опера с концертмайстор Паулина Захариева и Военния биг бенд - Стара Загора под диригентската палка на капитан Цветомир Василев, за да разкаже в музика живота на легендарния Рей Чарлз. Премиерата на концерта ще се състои на 1 и 2 юли от 21.00 часа на сцената на Античния форум "Августа Траяна" в Стара Загора, съобщиха от Старозагорската опера. След това RAY ON MY MIND SYMPHONY ще гостува на 7 юли на сцената на Летния театър в Бургас и на 12 юли - в лятно кино "Орфей" - Пловдив.

Ще прозвучи оригинална музика, аранжирана специално за симфоничен оркестър от Крейг Бейли, дългогодишен солист на оркестъра на легендарния Рей Чарлз. В концерта са включени някои от незабравимите му хитове, нареждащи го до най-ярките личности в съвременната американска и световна култура.

Наричат го Гения, отличил се като новатор - основоположник на соул музиката, припомнят от операта. Рей Чарлз събира множество жанрове в своя характерен стил на музициране. Признанието съпътства целия му творческия път - от провъзгласяването на Georgia on My Mind за официална песен на щата Джорджия, през удостояването му със звезда на Холивудската алея на славата, до въвеждането му в Залите на славата на рокендрола, на ритъм ендблус и на кънтри музиката, както и присъждането му на почетно отличие от центъра "Кенеди". Сред неговите 17 награди "Грами" е и отличието за цялостни постижения. В дискографията му има множество сингли, оглавили класациите, и албуми с платинен и златен статус на продажби.

Крейг Бейли е един от малкото артисти, чиято музика от първо лице ни среща с таланта и енергията на великия Рей Чарлз. Нещо повече - авторската му музика в проекта го прави и достоен последовател на културата, която завинаги ще бъде белязана с имената на творци Рей Чарлз, Много Сантамария, Арт Блейки, Джордж Коулман.

Солистът в проекта Петър Салчев, един от изявените български джаз музиканти на нашето време, споделя: "Рей Чарлз съпътства живота ми още от моето детство, когато родителите ми непрекъснато слушаха музиката му. Това е едно историческо наследство, което предстои да бъде изучавано и изследвано. При мен в този проект се преплитат няколко мисии. Едната от тях е наистина да изучим и да разберем повече за вдъхновението, мотивите и емоциите на Рей, а другата- да разпространим и разкажем историите и посланията от музиката му, да я направим може би малко по-интересна за младите, които все по-рядко чуват за музиката от тази епоха."

Алт саксофонистът Кпейг Бейли e роден през 1960 г. в Синсинати, щата Охайо. От ранно детство той се запознава с основни музикални направления като госпъл, класическа музика, соул и джаз и започва да ги интерпретира. На 16-годишна възраст получава стипендия за обучение в Музикалната консерватория в Синсинати, където свири в класически и джаз ансамбли, брасисимфонични оркестри. Продължава обучението си при легендарния саксофонист Джаки Маклийн в HartSchoolof Music в Кънектикът. През 1984 г. се дипломира като бакалавър от Университета на Маями във Флорида. Стара Загора очаква с нетърпение Крейг Бейли. Снимка: Старозагорска опера

С характерния си тон и лиричен стил Крейг Бейли се нарежда сред най-търсените музиканти в Ню Йорк. От 1987 г. е музикален директор, аранжор, водещ саксофонист и флейтист в оркестъра на Рей Чарлз. Междувременно участва в проекти на Руфъс Рийд, Том Харъл, Боби Уотсън, The BronxHorns. Той е и преподавател в училищната система на Ню Йорк. Познат е като любимия саксофонист на своя дългогодишен ментор и работодател - легендарния Рей Чарлз.