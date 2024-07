Майкъл Джей Фокс на една сцена с Coldplay: Свири с тях въпреки болестта (Видео)

Coldplay изненадаха феновете си по време на фестивала в Гластънбъри. Заедно с големите музиканти на сцената излезе звездата от „Завръщане в бъдещето" Майкъл Джей Фокс, свирейки на китара.

Актьорът беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 1991 г. на 29-годишна възраст.

По време на фестивала Coldplay и Фокс изпълниха песента "Fix You" на британската група, пише NOVA.

Фронтменът на рок бандата насочи светлините на прожекторите към Фокс, докато той излизаше на сцената в инвалидна количка и с китара в ръце. Мартин описа актьора като легенда, след което каза на феновете си, че Фокс е бил ключова причина за събирането на Coldplay. „Основната причина да сме в група е, че всички обичаме „Завръщане в бъдещето", каза той. Michael J. Fox yesterday played two songs with Coldplay.

Chris Martin: 'The band wouldn't exist without 'Return to the Future'

„Ти завинаги ще бъдеш нашият герой. Ти си един от най-удивителните хора на Земята, г-н Майкъл Дж. Фокс. Благодарим ти", каза вокалистът на рок бандата.

Това не е първата изява на актьора с групата. През 2016 г. Фокс се появи на музикалната сцена с рок групата, изпълнявайки хитовата песен, която свири и във филма „Завръщане в бъдещето "Johnny B. Goode".

Звездата от "Завръщане в бъдещето" обяви, че спира да снима филми през 2020 г., след като стана ясно, че заболяването засяга паметта му и той има затруднения да запомняни реплики от диалозите.

Бившият холивудски актьор е диагностициран с болестта на Паркинсон на младини - година след излизането на филма "Завръщане в бъдещето III" през 1990 г. And now Michael J Fox is playing Fix You live with Coldplay at Glastonbury.

Chris Martin singing Go, Johnny, Go!

My heart.

"When tears stream down your face".

Accurate.

За първи път Фокс забелязва треперене на малкия си пръст, преди да му бъде поставена диагнозата на 29-годишна възраст, а прогресиращото неврологично заболяване засяга сериозно подвижността му.

Освен с участието си в трилогията "Завръщане в бъдещето", Фокс е известен с филми като "Тийн вълк" и "Доктор Холивуд", заедно с телевизионния сериал "Шеметен град".