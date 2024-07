Музикантът Роджър Уотърс отхвърля идеята "Пинк Флойд" да се съберат отново на сцената, казвайки, че е "зает с други неща", включително с работа по нов албум и писане на мемоари, предаде Ройтерс.

В интервю за агенцията китаристът, певец и текстописец споделя, че е харесвал времето, прекарано в рок групата, на която е съосновател през 1965 г., но не планира да свири отново с двамата си бивши живи колеги - барабаниста Ник Мейсън и китариста Дейвид Гилмор.

Уотърс, творческата сила зад албуми като "The Dark Side of the Moon" и "The Wall", напусна "Пинк Флойд" през 1985 г. след лични и творчески разногласия.

Роджър Уотърс беше въвлечен в правни спорове относно използването на името на групата, тъй като бившите му колеги продължиха без него.

Двамата с Гилмор са в конфликт от години в една от най-известните вражди в рока, като наскоро се конфронтираха в социалните медии заради войната между Русия и Украйна.

На въпрос дали тримата някога ще свирят отново заедно, Роджър Уотърс отговаря: "Не, за какво?"

Музикантът допълва, че идеята за събиране е като носталгична потребност за някои хора, но не и за него.

За последен път "Пинк Флойд" свириха заедно на благотворителния концерт Лайв Ейт (Live 8) в Лондон през 2005 г. Тогава Роджър Уотърс се присъедини на сцената към Мейсън, с когото са в приятелски отношения, Гилмор и клавириста Ричард Райт.

"Направихме го. И не съжалявам за това, защото Рик (Райт) беше все още жив и съм много доволен, че имахме възможност да изсвирим няколко парчета заедно ", Уотърс.

"Свирихме сравнително добре и на хората им хареса. И така, аз наистина се радвам. Искам ли да направя нещо подобно? Не, не искам, особено след като само трима от нас са останали живи", допълва музикантът.

Райт умира през 2008 г. Оригиналният фронтмен Сид Барет, който напуска групата през 1968 г. заради непостоянното си поведение, предизвикано от злоупотреба с наркотици, умира през 2006 г.

През май Мейсън каза пред Ройтерс, че е отворен към идеята за събиране, но Уотърс и Гилмор нямат подобно желание.

"Зает съм с други неща... това няма нищо общо с някаква злоба или нещо подобно. Хората са различни", споделя Роджър Уотърс.

"Дейвид и аз сме много, много различни хора и това е нормално".

Осемдесетгодишният Уотърс допълва, че в момента работи върху новия си албум, наречен The Bar, както и върху мемоари, пише БТА.

"Работя по него от няколко години и сега съм в нещо като процес на редактиране. Така че съм много зает", казва още Роджър Уотърс.