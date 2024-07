Добре дошли в "ада" - рай за метъла! Вижте експлозията Hellfest 2024 (Снимки)

Клисон е красиво малко градче във Франция с около 7000 души население. Но всяко лято там става експлозия. От 2006 г. в покрайнините на Клисон се провежда най-големият фестивал за екстремна музика във Франция. Hellfest. Това име вече е институция за метъл музиката. Истински феномен. Огромен магнит - за най-големите имена в хеви метъл и екстремната музика. И съответно - за големи маси хора, за които тази музика е начин на живот. Хора, които дори може да си татуират Hellfest, защото той сбъдва мечтите им. Или други, които просто са привлечени от "магнита", оказали са се в малкото градче на около 25 км от Нант и са станали част от голямото изживяване. Защото това не е просто фестивал, а много повече.

Над 180 групи влязоха в програмата за 17-ото издание на феномена - Hellfest 2024.

И какви банди само? Metallica, Megadeth, Machine Head, Foo Fighters, Prodigy, Suicidal Tendencies, Dropkick Murphys, Accept, Saxon, Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age, The Offspring, Green Day, Body Count, Biohazard, Mass Hysteria, Cradle of Filth, Кери Кинг от Slayer, легендата на Iron Maiden Брус Дикинсън, Том Морело от Rage Against the Machine... И още, и още, и още...

4 дни пълна лудница на 6 различни сцени.

60 000 постоянно присъстващи зрители с билети всеки ден и общо около 70 000 души, част от фестивала всеки ден. Около 10 пъти повече от населението на Клисон...

Самото място на фестивала е емблематично. И това не е просто "място за концерти". "Адът" се изгражда, розвива и модернизира. Сцените не се раздигат, а чакат следващата година и следващата експлозия. Всяко година има подобрения в инсталациите и декорацията. 2024-а изненада с Пазителката на мрака - механизирана, висока 10 метра и вадеща огън и пушек съответно от устата и носа.

Пазителката на мрака "Добре дошъл отново, Леми!" Специална инсталация, посветена на Леми Килмистър - основател, вокал и басист на британската рок банда Motorhead. Леми почина през 2015 г.

Има две водни стени, които разхлаждат публиката.

Под навес са инсталирани пейки за почивка под водни пулверизатори. Инсталацията Hell Fresh е едно от най-посещаваните места в зоната за отдих, особено в дните, в които температурата е над 32 градуса.

Къмпингът на фестивала е огомен - почти всеки квадратен метър е зает с палатки. По официални данни къмпингуващите може да са 40 000, но всъщност са и повече. Най-сериозните къмпингари пристигат 4-5 дни по-рано, за да се преборят за място на сянка в една от двете горички. В района има достатъчно "сухи толетни", които са много чисти. За тях се използват изрезки от дъскорезници, вместо химикали. След края на фестивала всичко отива за компост и се използва в локалното земеделие.

Регионът до Клисон, където се провежда Hellfest, е известен с производството на вино Мускаде. Логично има винен бар, където се дегустира местното производство, което често е от лозята, разположени буквално на метри извън къмпинга.

Отделя се сериозно внимание на трудноподвижните хора. За тях има паркинг точно до входа и специална трибуна, вдигната над нивото на публиката.

ЦИФРИ ОТ HELLFEST 2024

38 милиона евро - бюджетът за изданието през 2024 г.

1,6 милиона евро - инвестициите, направени специално за изданието през 2024 г. Това включва програмите за развитие и електрификация на фестивалната зона.

182 - броят на групите в предварителната програма.

127 хектара - общата площ на фестивалната зона.

29 хектара - площта на къмпинга с официален капацитет от 40 000 души.

27 хектара - площ на официалния паркинг, зона, която може да събере 12 000 превозни средства.

3000 - новият капацитет на велопаркинга на фестивала, възможност за паркиране на 3 пъти повече колела спрямо миналата година.

42 - броят на "точките" за възстановяване.

60 000 - броят зрители на ден. Посещаемост, към която трябва да се добавят още 10 000 души на ден - гости, доброволци, технически персонал, журналисти, художници и други.

5000 - броят на доброволците

1500 - броят на работещите по време на фестивала

800 - броят на акредитираните журналисти

72 - броят на представените националности по време на фестивала

470 000 литра* - бирата, която е изпита по време на фестивала през 2023 г. Очаква се официалната информация за 2024-а, като прогнозите са, че числото може да е и по-голямо.

***

Че вече споменатите гиганти на метъл, хардкор, пънк сцената, големи имена в екстремната музика, са създали брутални емоции у публиката, е ясно. Но ето още подробности "от кухнята на ада".

Slaughter to Prevail

Slaughter to Prevail с типичните си маски запалиха публиката с опит за най-голямата "стена на смъртта" на фестивала. А ако не сте от хората, посещавали този тип концерти, и се чудите какво е "стена на смъртта", най-просто казано е следното - тълпата се разделя спонтанно на две и образува празно място в средата, а когато дадена банда избухне в много надъхваща част от песен, двете "армии" се втурват една към друга и се сблъскват с всичка сила, след което захормят хаотично пого меле.

Babymetal

Японките от Babymetal пожънаха огромен успех и със сигурност привлякоха нови фенове.