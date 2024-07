Ранчото на Майкъл Джексън може да бъде изпепелено от горски пожар (Снимки)

Огромен горски пожар в Калифорния застрашително бързо настъпва към ранчото на покойния крал на поп музиката Майкъл Джексън. Имението „Невърленд“ е част от цялостния култ към музикалната легенда и е описвано като едно от най-щастливите места на планетата.

Горският пожар е обхванал над 52 кв. км и предизвика евакуации на много домове в района. Огънят все още не е овладян, съобщиха от местната пожарна. Стихията си има и име – „Езерният пожар“ и е само един от общо 21 пожара, които горят в Калифорния в момента. Ранчото на Майкъл Джексън Снимка: Twitter/@iamveronica777

Районът около ранчото на Майкъл Джексън също е евакуиран, пише bTV.

През следващата седмица за Калифорния е обявен риск от изключително високи температури и пожари. Националната метеорологична служба съобщава, че подобен продължителен и тежък сух сезон не се е случвал по тези места от 20 години насам.

Причините за пожара се разследват. Michael Jackson's Neverland Ranch in path of Lake Fire as it burns more nearly 19,000 acres in Santa Barbara County https://t.co/uodBziUV0f pic.twitter.com/NyCCFwstpz — CBS Sacramento (@CBSSacramento) July 8, 2024

Имението „Невърленд“ се намира в Санта Барбара. От 1988 г. до 2005 г. там живя Майкъл Джексън. Мястото е и негов личен увеселителен парк. Името на ранчото идва от измислената страна на Питър Пан в пиесата на Джеймс Матю Бари.

Огромните градини на „Невърленд“ бяха изпълнени с множество увеселителни влакчета, виенско колело, пиратски кораб и много други забавления. През 1995 г. Джексън и съпругата му тогава – Лиса Мари Пресли приемат деца от цял свят в ранчото за тридневен Световен детски конгрес – серия от семинари и уъркшопи за проблемите на децата по света. Whenever there are reports about Neverland, the media tend to show you either Neverland’s amusement park or Neverland’s famous train station. But for some reason they never show you this beautiful house, where he actually lived. 👇🙂 pic.twitter.com/YcaRJyeenh — Sandra Kallmeyer (@ScreenOrigami) July 7, 2024

Ранчото „Невърленд“ е и неразривно свързано с обвиненията в сексуален тормоз срещу Майкъл Джексън. През 2003 г. ранчото беше претърсено от полицията по обвинение, че Джексън е малтретирал сексуално малолетно лице. По-късно певецът беше оправдан от всички обвинения.

След делото, Майкъл Джексън напуска „Невърленд“ и заявява, че повече не го усеща като свой дом. Повече никога не се връща в ранчото, но е негова собственост докато не умира през 2009 г.