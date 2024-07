Секссимволи и на 60 г.! Открили зрялата любов, защото обичат себе си

Моника Белучи, Сабрина Ферили, Франческа Нери, Ел Макферсън, Жулиет Бинош греят с красотата си, въпреки че са на 3 по 20 години

Милиони по света смятат, че за хората с пари и слава не е проблем да изглеждат прекрасно и когато прехвърлят няколко десетилетия. Вероятно защото могат да си позволят най-доброто в сферата на естетическата медицина и здравословното хранене.

Няколко световноизвестни актриси, които тази година навършват 60 г., демонстрират обаче друго – че излъчват красота, защото са намерили любовта. На тази възраст на жените им е ясно какво искат и как го искат. Затова и лицата им ясно говорят, че срещата със сродната душа ги е довела най-после до хармония и до вътрешно равновесие. Вечните лутания сред дебрите на чувствата са присъщи на дъщерите на 60-годишните. Майките им обаче са спокойни, че не трябва да доказват нищо на никого и че са свободни да обичат себе си. Затова и много от тях стават обекти на обожание от мъжете именно заради хармонията, която излъчват.

За родената в Умбрия Моника Белучи, която на 30 септември ще стане на 60 г., вече е дошъл периодът на зрялата любов. За връзката ѝ с 66-годишния американски режисьор и продуцент Тим Бъртън важи в пълна степен италианският израз “с опънати платна”. Той се използва тогава, когато трябва да се покаже как нещо се движи възможно най-добре - като платноход с опънати платна. Неотдавна в Рим актрисата призна, че се смята за късметлийка да бъде до Бъртън. “Това е една от онези срещи, които се случват рядко в живота. Познавам човека, обичам го, а сега ще опозная и режисьора. Аз обичам Тим. И изпитвам безкрайно уважение към Тим Бъртън”, каза актрисата. Тя участва в новия филм на партньора в живота си Beetlejuice 2, който ще открие следващото издание на кинофестивала във Венеция.

Моника и Тим се познават от фестивала в Кан през 2006 г. Искрата между тях обаче пламва на фестивала в Лион през октомври 2022 г. Тогава сърцата и на двамата са свободни – те са оставили зад гърба си рояк от комплицирани връзки. Срещата им е като

страхотна любов от пръв поглед

И друга италианка доказва, че сексапил и 60-годишна възраст са напълно съвместими неща. Орнела Мути, на 66 г., и Сабрина Ферили (вдясно), на 57 г. СНИМКА Инстаграм Орнела Мути Родената на 28 юни 1964 г. Сабрина Ферили, чийто лик и календари присъстваха неотменно в кабините на много шофьори на тирове и в дюкянските магазинчета по протежение на Ботуша, смайва и сега с перфектните си форми. Сабрина излъчва любов с лицето и с тялото си. Тя не можа да роди деца, но от това животът ѝ не е по-малко пълноценен. След изневярата на първия ѝ съпруг - адвoката Андреа Пероне, с когото се рaзведе след 2 г. брак, Ферили срещна мениджъра и сегашен главен изпълнителен директор на енергийната компания ЕНЕЛ Флавио Катанео, за когото е омъжена от 2011 г. Двамата се виждат за пръв път на снимачната площадка на тв филма “Далида” и оттогава са неразделни. Ферили е главната героиня в творбата, а с година по-големият от нея Катанео тогава е генерален директор на телевизията РАИ. Ферили е прословута с иронията си и с доброто настроение, което излъчва – по подобие на жената, която е щастлива с мъжа до себе си. Родената в римската провинция Сабрина е една от най-обичаните италиански актриси. “На никого не му харесва да остарява, защото нашата работа е свързана с имиджа. Но какво да се прави - ако 60-те години попречат на кариерата ми, ще правя нещо друго, ще запиша право”, каза тя пред сп. “Венити феър”.

“Когато си млад, телефонът ти звъни само за да ти дадат хубави новини, а сега, за да ти кажат, че тоя е болен, оня е умрял...”, добавя актрисата, играла в много комедии и тв сериали, а също и във “Великата красота” на Паоло Сорентино.

Родената в северния италиански град Тренто Франческа Нери също чукна 60 г. още на 10 февруари. Подобно на много актриси с магнетични очи и красиви лица и тя записа в любовната си биография известни мъже, като се започне от продуцента Доменико Прокачи и се стигне до актьора Клаудио Амендола, с когото беше свързана 25 г. Сред многото филми в кариерата ѝ са и няколко испански творби на Бигас Луна, Педро Алмодовар, Карлос Саура.

След раздялата си с Амендола, от когото има син Роко, Франческа намери щастието в лицето на Силвано Лоя, мениджър от телевизия РАИ. Актрисата винаги е била резервирана за частния си живот. “Никога не съм говорила за брака си, а какво остава за края му”, възкликна тя в неотдавнашно интервю. Никой не разбра защо двамата известни

актьори сложиха край на връзката си,

но в крайна сметка това им е повлияло добре. Нери призна, че най-после се чувства перфектно и че се радва на свободата си.

Смятаната за един от секссимволите на италианското кино Изабела Ферари навърши 60 г. на 31 март. Милиони зрители все още свързват родената до Пиаченца актриса с пищната блондинка от култовата за италианското кино творба “Вкус на море” на Карло Ванцина.

Ферари е избрана за нея след участието си в телевизионна програма и след като на 15 г. печели приза “Мис Тийнейджър”. От филма на Ванцина полита и кариерата ѝ, която я отвежда не само до развлекателни комедии, а и до по-сериозни и значими ленти.

Мнозина завиждат за здравата връзка на Изабела с режисьора Ренато ди Мария, за когото е омъжена от 2004 г. Той е по-възрастен от нея с 6 години и двамата имат две деца. Срещат се през 1996 г. на снимачната площадка на “Хотел Страх”, който за режисьора е дебютен филм. Оттогава повече не се разделят. Първата стъпка обаче я прави Изабела, която по онова време е красива, сексапилна и известна. “Преследваха я индустриалци и милиардери с ферарита, които ѝ сваляха звезди от небето, или пък международни режисьори и актьори. Аз бях като бездомно куче – сменях си апартаментите на 2-3 месеца, след първия филм никой не ме търсеше, бях безработен”, разказва Ди Мария. Затова и той дори не се пробва с Изабела. “Къде съм тръгнал?”, пита се тогава. Изабела обаче един ден го пита: “Какво не е в ред с мен?”, защото не може да разбере защо той не прави първата крачка. Така след това започва страстната им любов, скрепена с две деца, която устоява и до днес. Жулиет Бинош СНИМКА: Десислава Кулелиева

На 9 март навърши шест десетилетия и родената в Париж актриса Жулиет Бинош, която е от 41 г. в киното. Тя е един от символите на вродената женска елегантност и на естествената красота. Всичко това – в комбинация с неоспоримия ѝ талант, донесъл ѝ най-важните награди от три европейски фестивала – Кан, Венеция и Берлин. През 1997 г. пък спечели “Оскар” за поддържаща женска роля във филма “Английският пациент” на Антъни Мингела. Незабравим за широката публика ще остане и филмът “Шоколад”. Последният ѝ успех е в ролята на Коко Шанел в сериала The New Look за дигиталната платформа Apple TV.

Актрисата има две деца от двама различни мъже

С бившия си съпруг и колега Беноа Мажимел, от когото има дъщеря Хана, се среща отново на екрана въпреки раздялата им като двойка, във филма “Страсти в кухнята”. “За мен да играя отново с Беноа беше като символичен вид помирение, това беше жест, съставен от много жестове, думи, движения, погледи, които ни дадоха възможност за свободата да изразим неща, които не можахме да си кажем години наред”, споделя Бинош. Така двамата с бившия си мъж сътворяват на екрана своеобразна хореография от любов и страст, показвайки как с годините хората откриват пътя към вътрешното спокойствие и мир.

На 60 г. стана и вечно красивата и изваяна като статуя Ел Макферсън. Ел Макферсън през 1989 г. СНИМКА: Инстаграм Бившият топмодел, актриса и предприемач в бизнеса е родена на 29 март в Австралия. Тя и до днес не иска да се откаже от прякора си Тялото, затова продължава да се грижи старателно за перфектната си форма със спорт и вегетарианство. Започнала кариерата си на модел още 17-годишна, след това Макферсън се появява на всяка възможна корица на модно списание. Като предприемач в индустрията на модата и естетиката Ел изминава пътя от красотата в чисто физическото ѝ измерение до това на благосъстоянието на душата и тялото. Подходът към хубостта за нея вече е различен – тук не става въпрос за естетически идеал, а за здравословен живот, който ти носи удовлетворение всекидневно. Ел

започва всяка сутрин с медитация,

а вечер, преди да заспи, прави упражнения за изразяване на благодарността си към живота. Вегетарианка е и яде само т.нар. supergreen храни. “Ако се чувстваш добре, това се вижда от кожата ти. За жалост, е вярно и обратното”, пише бившият топмодел в профила си в инстаграм. Ел тренира пет пъти седмично на открито – от падел до сърф, плуване и ски спорт. Спи поне 7 часа нощем и непрекъснато хидратира добре кожата си.