Филмовата легенда Харисън Форд навърши 82 години

Една от най-големите филмови легенди на Холивуд, Харисън Форд навърши 82 години и продължава да се снима в хитови продукции. Известен най-вече с ролите си на Индиана Джоунс и Хан Соло, дългата му и разнообразна кариера оставя своя отпечатък върху няколко поколения. За него е писано много и неведнъж, не само защото е любимец на милиони зрители, но и заради неговия непокорен характер и чар.

Роден е на 13 юли 1942 година в Чикаго, Илинойс. Баща му Джон Уилям Форд е рекламен директор и бивш актьор, а майка му Дороти Ниделман е бивша радиоактриса. Когато е попитан в предаването Inside the Actors Studio през 2000 година за влиянието на еврейския и ирландския си произход върху него, той казва: „Като човек винаги съм се чувствал ирландец, а като актьор - евреин.“

Форд учи философия в колежа „Рипън“ в Рипън, Уисконсин, където се записва в театрален клас, за да преодолее своята срамежливост. Това обаче довежда до любов към актьорското майсторство, която той решава да последва. Заминава за Лос Анджелис и участва в малки продукции. Към този момент той вече е женен за първата си съпруга и има две деца, а ролите, които му предлагат, не го удовлетворят. Налага се финансово да подпомага семейството си, затова Форд решава да стане самоук дърводелец. Впоследствие се оказва, че тази професия много му се отдава и дори след първия си голям пробив в Холивуд като Хан Соло в „Междузвездни войни“ той печели повече пари от дърводелство, отколкото от работата си на актьор.

Пътят към култовите персонажи, които изиграва Форд, е именно през професията му на дърводелец. Режисьорът Франсис Форд Копола го наема да разшири офиса му и му дава малки роли в два от филмите, които режисира. Единият е „Разговорът“ (The Conversation) от 1974 г., а другият - „Апокалипсис сега“ (Apocalypse Now) от 1979 г. След известно време режисьорът Джордж Лукас го вика на прослушване за предстоящия му епичен филм „Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда“ (Star Wars: Episode IV – A New Hope). „По-късно продуцентът ме помоли да им помогна да прочетат реплики с кандидати за всички роли. Не знам дали бях с хората, които четяха за Хан Соло - не си спомням. Но нямаше никаква индикация или предупреждение, че може аз да получа тази роля,“ казва Форд пред списание „Ескауйър“.

Лукас е впечатлен от Форд и му предлага ролята на космическия пилот Хан Соло. От този момент нататък актьорът разгръща целия си потенциал.

През 1981 година излиза филмът „Похитителите на изчезналия кивот“ (Raiders of the Lost Ark). Това е екшън-приключенско сътрудничество между Джордж Лукас и Стивън Спилбърг. Форд влиза в главната роля на авантюристичния археолог Индиана Джоунс. Тя не само му става любима, но и я изиграва още четири пъти, като последната част от франчайза излезе през 2023 година, когато актьорът е на 81 години.

Индиана Джоунс му донася световен успех. Форд се превръща в един от най-търсените актьори през 80-те и 90-те години на миналия век. Той участва в множество филми като „Блейд Рънър“ (1982), „Патриотични игри“ (1992), „Беглецът“ (1993), „Реална опасност“ (1994), „Сабрина“ (1995).

През 2002 година е удостоен с наградата „Златен глобус“, а през 2003 година със звезда на холивудската Алея на славата, пише БТА.

„Надявах, че ще мога да си изкарвам прехраната като актьор и няма да ми се налага да допълвам доходите си с някакви други странични занимания. Мислех, че ще имам късмет да имам роля в обикновено телевизионно шоу,“ казва той пред списание „Пийпъл“ за успеха си.

Харисън Форд не се спира дори и след като вече е успешен актьор. Всяко ново занимание за него е важно и интересно. През 1998 г. той се увлича по пилотирането, като споделя пред списание „Пийпъл“, че любимото му място е във въздуха. „Харесва ми не толкова тръпката, колкото процеса на усвояване на ново умение. Когато започвах да пилотирам, дори не бях сигурен, че съм способен да се науча“, казва той. На 54-годишна възраст става лицензиран пилот на самолети с фиксирано крило и на хеликоптери. На няколко пъти лично предоставя аварийни хеликоптерни услуги по искане на местните власти в Уайоминг, като в два случая спасява туристи изпаднали в беда.

През 2025 година е премиерата на „Капитан Америка: Нов свят“, където Форд играе ролята на президента „Тъндърболт“ Рос. „Харесва ми фактът, че той е нормален човек и няма суперсили. Той е просто обикновен човек, който иска да си свърши работата както трябва“, казва актьорът Антъни Маки, който се превъплъщава в главния герой от франчайза, за съвместната работа с Форд пред списание „Пийпъл“.

За Харисън Форд не славата и успехът са от значение, а работата, която, за да бъде успешна, трябва да бъде професионално изиграна. „Основното умение на актьора всъщност е емпатията, а това може би не е умение, а нагласа. Аз съм асистент на разказвача на истории. Харесва ми да се чувствам полезен на екипа. Това е моят начин да намеря своето предназначение и да бъда полезен в този свят“, казва Форд за списание „Емпайер“.