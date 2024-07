Биполярно разстройство май отказва Кание от рапа едва на 47 години

Проблемният рапър стана жертва на кенсъл културата след антисемитски коментари през 2022 г.

Само на 47 години и затрупан от множество лични проблеми, включително и обвинения за сексуално насилие, рапърът Кание Уест май ще се пенсионира едва на 47-годишна възраст.

Новината съобщи по-младият му колега Rich The Kid. Той публикува в инстаграм профила си екранна снимка на свои съобщения с потребител Йе. Рапърът смени името си от Кание на Йе през 2021 година.

“Напускам професионалната музика. Не знам с какво друго да се занимавам”, се казва в съобщението на Кание.

По-късно Rich The Kid изтри скрийншота със съобщенията от Уест, но новината за пенсионирането вече беше набрала скорост в социалните мрежи. Някои фенове дори заподозряха, че Rich The Kid е публикувал чата с 47-годишния рапър, за да популяризира предстоящия си албум. Няколко часа, след като вече беше изтрил кореспонденцията с Уест, Rich The Kid качи датата на излизане на новия си албум и списък на песните в него, включително и дует с Кание.

Към момента Уест не е коментирал официално слуховете за слизане от сцена нито в социалните мрежи, нито пред медии. Последната му публикация в официалната му фейсбук страница е от 27 февруари тази година, а рапърът сам изтри профила си в инстаграм след вълна от възмущение към написани от него антисемитски коментари.

През близо 20-годишната си кариера Уест има своите възходи и падения, но някак винаги успява да запази мястото си на световната музикална сцена. Скриншотът, с който бе обявено пенсионирането на рапъра.

Роденият в Атланта през 1977 г. Уест е известен с яркото си, макар и често противоречиво, мнение по политически въпроси, собствен моден бранд и поредица от публични скандали. Възгледите му често са обект на коментари и дебати в социалните мрежи. Но това не го спира да

провокира нови скандали с изказвания

на награждавания и публични места. Бракът и разводът му с риалити звездата Ким Кардашиян и последвалите проблеми с психичното му здраве също са широко коментирани.

През 2022 г. Уест загуби много от спонсорите си, сред които “Адидас” и “Баленсиага”, след антисемитски коментари, в които възхвалява Адолф Хитлер и отрича Холокоста.

Кание е дете на разведени родители. Израснал е с майка си, която е университетски преподавател. Започва кариерата си като продуцент в средата на 90-те. Работи със звезди като Джей Зи, но собствената му кариера в рапа тръгна трудно. Големите звукозаписни компании отказват да го лансират, тъй като Уест не следва популярния тогава тренд на рапър гангстер. През 2004 година успява да пусне първия си албум, който стига до второто място в класацията на “Билборд 200”. Година по-късно продава над 2,3 млн. копия от втория си албум.

Когато песента му Touch the Sky не успява да спечели наградата за най-добро видео на Европейските музикални награди на MTV през 2006 г., Уест излиза на сцената, докато наградата се връчва на Justice и Simian за We Are Your Friends, и заявява, че той е трябвало да спечели наградата вместо тях. Стотици медии по света критикуват избухването. На 7 ноември 2006 г. Уест се извинява публично. Три години по-късно обаче, отново на наградите MTV, Кание пак избухва. Докато Тейлър Суифт получава статуетката си за най-добро видео в категория жени, рапърът се качва на сцената, грабва микрофона от Суифт и обявява, че Бионсе е заслужавала тази награда. Това кара дори тогавашния президент на САЩ Барак Обама да го нарече глупак. Впоследствие Кание отново се извинява, дори лично на Тейлър Суифт, но година по-късно оттегля извиненията си и описва постъпката си като “безкористна”.

От началото на кариерата си досега Уест е продал 160 милиона записа

в цял свят и е носител на 24 награди “Грами”. Има и два диамантени сингъла - Stronger от 2007 г. и N***as in Paris от 2011 г. с участието на Джей Зи. Всичките му 10 албума са златни. А през февруари тази година, когато Уест пусна десетия си албум Vultures 1, той директно зае първото място по продажби.

Семейният живот на рапъра обаче не може да се похвали със същите успехи, а когато семейството му с Ким Кардашиян се разпада, повлича и кариерата му. Уест започва връзка с риалити звездата през 2012 г. Тя има два развода зад гърба си, а той няколко неуспешни връзки. През юни 2013 г. се ражда дъщеря им Норт, а двойката се сгодява няколко месеца по-късно. Вдигат голяма сватба във Флоренция през май следващата година, а бракът им, изглежда, върви прекрасно. Раждат им се още три деца - Сейнт през 2015 г., Чикаго през 2018 г. и Псалм през 2019 г. Кардашиян и Уест са една от най-коментираните светски двойки през годините, в които са заедно. Разривът в отношенията им настъпва малко преди раждането на последното им дете. Кание с Ким Кардашиян и децата им, когато бяха двойка за пример.

През 2018 г. рапърът обявява, че ще се премести да живее в Чикаго, за да установи там модния си бранд Yeezy. Ким остава с децата им в Калифорния и тогава се появяват първите слухове за развод. След раждането на сина им Псалм обаче, изглежда, сякаш двамата са изгладили отношенията си.

През 2020 г., докато провежда кандидат-президентската си кампания, рапърът разкрива, че е

искал Ким да направи аборт,

докато е била бременна с първото им дете. Тогава Кардашиян замълча, но възгледите ѝ против абортите са широко известни на публиката. Същата година Кание първи заговори за развод и обвини семейство Кардашиян, че искат да го затворят. Двамата се разведоха официално през 2021 г. по взаимно съгласие, но година по-късно рапърът започна публично да обижда новия приятел на Ким. Нападките му срещу Пийт Дейвидсън са определени като тормоз и насилие, а наградите “Грами” дори го заличават като изпълнител заради тревожното му поведение онлайн.

През 2023 г. Уест се ожени за Бианка Ченсори. Двойката е широко коментирана, най-често заради скандалното облекло на Ченсори. През юни тази година двамата бяха обвинени в сексуална експлоатация от бивша асистентка на рапъра. Тя твърди, че по времето, в което е работила за него, той и съпругата му си организирали оргия с клиенти, а тя трябвало да им намира жени. Дни по-късно 29-годишната Бианка беше обвинена в изпращане на порно на членове на персонала, включително непълнолетни, работещи в компанията на Уест, Yeezy.

Засега пенсионирането на рапъра не е сигурно, дори да приемем съобщенията, разпространени от Rich the Kid за автентични, Уест е диагностициран с биполярно разстройство през 2016 г., като съобщава за нея за пръв път през 2018 г. По-късно обаче казва, че диагнозата не е вярна, а през 2019 г. отново я обявява. Три години след това Кание Уест отново отрича да страда от биполярно разстройство и загатва, че има аутизъм.