Над 3 часа Тейлър Суифт в жарко Милано - "Да го д*ха патриархатът" отекна на над 100 км

Иконата разплака всички, когато заговори за пандемията точно на "Сан Сиро"

SEI BELLISSIMA. Около 70 хиляди души пяха куплета от едноименната песен на Лоредана Берте на 13 юли в италианския град Милано. Разбира се, на “Сан Сиро”, дом на футболните “Милан” и “Интер”. Дотук нищо необичайно.

Но в публиката имаше поне 10 хил. американци, десетки българи, а концертът не бе на Кралицата на италианския рок. На сцената се намираше Тейлър Суифт. Тя свали тапите си за уши, а след като научи, че всъщност думите означават “Красива си” платиненорусата мегазвезда се обърна към феновете си с думите Граци. Никой не е бил толкова мил с мен през целия ми живот. Да, изпусна едно “е”, за да може наистина да каже “благодаря”, но въпреки него емоционалният момент докара публиката в делириум. А такива през паметната за света вечер на 13 юли (тогава стреляха по Доналд Тръмп - б.а.) имаше много.

Стрелките посочваха 19,55 ч, а жаркото миланско слънце още не се бе скрило. Точно тогава започнаха и първите звуци на Miss Americana & the Heartbreak Prince. Мнозиха се втурнаха като луди и напуснаха опашката за вода, която бе толкова нужна заради жегата от над 32 градуса. А след първоначалната еуфория от появата на г-жа Суифт, дойде и жестокото лято - Cruel Summer. Бриджът на песента е емблематичен и още тогава мнозина осъзнаха тактическата си грешка в дефанзивен план - 3 води са твърде малко течности за 45-те песни, които Тейлър изпълнява. Те са от всички 11 албума на мегазвездата, затова и турнето се казва Ери. Е, 10, пропусна дебютния, който носи нейното име. Между всяка епоха феновете имаха няколко минути, за да отдъхнат.

Тогава г-жа Суифт сменяше тоалетите. Правеше го със страхотна хореография и дигитални ефекти. Например скок в отворен капак на сцената, а докато се преобличаше, изглеждаше сякаш действително плува. А с втората Ера - Fearless (безстрашна) се появи и първата изненада. Роклята бе нова. Тя бе решена в златисто и черно, дело е на Роберто Кавали. Вероятно до дни ще се появят и видеа как някой е предложил брак на приятелката си, докато Тейлър пее “Омъжи се за мен, Жулиета” в парчето Love Story, което е точно от този албум. Такива има от всеки концерт на платиненорусата мегазвезда.

Златистата рокля на Роберто Кавали направи дебют в Милано. СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ТЕЙЛЪР СУИФТ В ИНСТАГРАМ

Но гаджетата и съпрузите правеха не само това. Те имаха собствени тоалети. “Приятелката ми е суифти, затова и аз съм”, пишеше на тениската на един от посетителите. А друг бе направил алюзия с песента “Карма”. “Кармата е пичът на меден месец в Милано”, носеше той гордо фланелката си. “Кармата е пичът в “Дъ Чийвс” (гаджето ѝ Травис Келси”) пее г-ца Суифт, откакто започна връзка с играча по американски футбол преди около година.

А по време на ерата, посветена на албума Red, Тейлър попита хората имат ли 10 минути - задаваше се парчето All Too Well в цялата му версия. Крясъкът FUCK THE PATRIARCHY (Да го д*ха патриархатът) вероятно бе чут дори в прекрасния град Торино, намиращ се на 125 километра. Викът заглуши Тейлър и нейната акустична китара. По това време още бе светло и “Сан Сиро” не бе засветил. За да се постигне ефектът, на входа се раздаваха мигащи гривничи. Светлината им се променяше спрямо ерата.

Може би най-емоционалният момент обаче настъпи, когато г-ца Суифт реши да разкаже историята на двата си фолк- албума - folklore и evermore. Тя върна публиката във времената на ковид пандемията. Стояхме изолирани и започнах да пиша песни. Но нямах лимит. И просто не спрях. Така се получиха 2 албума, каза платиненорусата красавица. Прави го на всеки свой концерт. Но на “Сан Сиро” е различно. Именно на този стадион на 19 февруари 2020 г. “Аталанта” прие “Валенсия” в мач от Шампионската лига. Тимът е от Бергамо, което е на 45 км от Милано. Но стадионът им не отговаряше на изискванията на УЕФА. Затова домакинстваха в Милано, а феновете им претъпкаха стадиона. След това бяха обвинени, че са виновни за разпространението на ковид в Европа. И докато американците като г-ца Суифт нямаха представа за това, то италианците, а и всички футболни фенове го знаеха много добре. Затова и сълзи напълниха очите им.

А когато дойде време за 1989, поп библията, земетръсът от подскоците на мегахитовете Shake It Off и Blank Space едва не срутиха стадиона.

Но втората нова рокля - бяла, за The Tortured Poets Department (Отдел “Измъчени поети”), направи нещо неочаквано. “Сан Сиро”, домът на “Интер” и “Милан” засвети в цветовете на “Ювентус”, тима с най-много фенове и титли на Апенините. Просто в този момент мракът вече се бе спуснал, а гривничките по ръцете на хората светеха в бяло-черно като цветовете на торинския колос.

И докато водите на феновете вече бяха приключили, Тейлър започна акустичния си микс, с който включва различни песни изненада. Но се задави. Просто глътнах буболечка, знаех си, че ще се случи, защото тук гъмжи от тях, каза тя. И обясни, че просто трябва да покашля. А явно Милано не бе градът за нея, когато става дума за акустичната част. Защото на следващия ден пианото ѝ се повреди.



Но преди това имаше време за няколко парчета от Midnights (“Полунощи”). Сред тях Anti-hero, което счупи редица рекорди. А с последните акорди на споменатата вече Karma започна и традицията по концертите на Тейлър Суифт - феновете да си разменят ръчно направени гривнички на приятелството.

А във въздуха остана само един въпрос - пак ли Милано ще трябва да чака 13 години, за да види отново Тейлър Суифт?