Певицата Холзи се сгоди за актьора Ейвън Джогия

Певицата Холзи вече е сгодена.

Наскоро звездата бе забелязана да носи годежен пръстен, подарък от любимия й актьорът Ейвън Джогия, най-известен с ролята си във "Викторично". Певицата все още не е обявила официално новината за годежа.

Ашли Николет, както е истинското име на Холзи, и Ейвън са заедно от почти година. Двамата демонстрираха отношенията си като се появиха заедно на Седмицата на модата в Лос Анджелис през септември, пише Дир.

Преди Джогия Холзи бе в четиригодишна връзка с Алев Айдън, от когото има и дете, Ендър Ридли. "Това, че са разделени, не означава, че са в лоши отношения, напротив. Решиха да останат приятели в името на сина им, когото отглеждат заедно", бе споделил преди време в пресата техен общ близък приятел.

Иначе изпълнителката на Without me, Colors и Gasoline е излизала и с Мати Хийли и Машин Гън Кели. Най-бурна беше връзката й с рапъра G-Eazy, който й изневери. Именно с него тя направи хитовото парче Him and I.