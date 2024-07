Три поколения напълниха "Арена София" за взривяващото шоу на Judas Priest

Две са бандите, които винаги ще бъдат приети с отворени сърца от десетки хиляди фенове в България - Iron Maiden и Judas Priest.

Във вторник фронтменът на "девиците" Брус Дикинсън изнесе уникално шоу на столичния Колодрум като солов изпълнител. Три дни по-късно дойде ред на сънародниците му Роб Халфорд и компания от другата най-известна британска хеви метъл банда - Judas Priest. Този път арената беше столичната зала "Арена София".

Няма много банди, които могат да напълнят това място в средата на лятото. Но Judas Priest го направиха с лекота. Въпреки пренаситеното с големи и задължителни имена, които посетиха България.

Поредният рок празник започна с подгряващите District 13, които също са от Великобритания. Бандата издаде последния си албум през 2023 г. Два пъти са участвали на сцените на Hills Of Rock в Пловдив и публиката ги познава. Освен това барабанистът е българинът Асен Милушев. В края на изпълнението си той взе микрофона, за да благодари на организаторите от "Фест Тийм" и Judas Priest за честта, която са им оказали с поканата да свирят преди Боговете на метъла.

След това започна подготовка на сцената за мултимедийното, светлинно и звуково шоу на хедлайнерите. За изненада на феновете първите акорди от живото изпълнение на Judas Priest прозвучаха 45 минути преди обявеното начало. Завесата падна, а зад нея се появиха в пълния си блясък Роб Халфорд, Скот Травис, Йън Хил, Ричи Фолкнър и Анди Снийп, които свириха първите акорди на Panic Attack - откриващото парче от новия албум на бандата Invincible Shield. Последваха класически парчета от дългата дискография на групата, а сетлистът не се отличаваше особено от обичайния за турнето на Judas Priest.

Не е лесно да побереш 19 албума в един концерт, особено за такива легенди като британците. Имаше за всеки по нещо. И най-вече отношение към публиката. Роб Халфорд разпя феновете с българското знаме в ръце, излезе на сцената с емблематичния мотор, сменя одежди, благодари на хората, които ги подкрепят повече от 50 години, като изреди повечето албуми на бандата. Показа уникална форма, въпреки че е на 72 и изнася унищожителни концерти с останалите от бандата през ден.

В публиката имаше както негови набори, така и младежи на възрастта на внуците им.

Точно това е уникалното в концертите на банди като Judas Priest. В парчетата, които изпълняват на живо може и да има промени, но от 1990 г. има една постоянна величина.

Към края прожекторите осветиха барабаниста Скот Травис. Всички очакваха дръм соло, но той взе думата. Попита публиката какво очакват да е следващото парче. И множеството ревна: "Painkiller"! Последва адския тътен от барабаните на Скот в интрото на парчето. Роб Халфорд излезе на сцената след кратка пауза за хидратация, преви гръб в обичайната си поза на първа линия на сцената и буквално изпищя любимото парче на феновете.

Последва кратка пауза, след което Judas Priest излязоха за задължителния бис с още 3 парчета. Закриха ударно с обичайната Living After Midnigt и останаха на сцената, за да изкажат почит и благодарност на публиката, която им отвърна със същото. А след шоуто хората си тръгнаха с много емоция и споделяха за впечатленията си.

Повечето от тях вече стягат куфарите за Пловдив, където между 25 и 27 юли идва кулминацията в горещото рок лято на българите. Тогава е фестивалът Hills Of Rock с банди като Korn, Bring Me The Horozon, Amon Amarth, Suicidal Tendencies, Pain и много други.