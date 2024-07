Изпълнителният продуцент на Nova News Константин Караджов се ожени

Изпълнителният продуцент на Nova News и бивш продуцент и репортер на bTV Константин Караджов се ожени за своята колежка Ирена Рашева. Това стана ясно от множество публикации в социалните мрежи.

"20.07.2024 г. Денят на Ирена и Косьо Караджови! За мен и Даниела Чавдарова беше чест и удоволствие да сме техни кумове", написа журналистът Димитър Анестев.

Family matters. Friends matter. Being together matters.❤️ (Newlyweds Konstantin Karadjov and Irena Rasheva were busy preparing for the party, so we excused them from this photo 🥳🥳🥳) Публикувахте от Chris Karadjov в Неделя, 21 юли 2024 г.

Брат му Христофор Караджов, професор по журналистика в Калифорния и кадър на "24 часа", също пусна кадри от къмпинг "Градина", където е била сватбата и честити на двамата влюбени.

"Семейството е важно. Приятелите са важни. Да бъдем заедно е важно", написа той в своя фейсбук профил.