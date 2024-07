Киану Рийвс вече е писател, обсебен от смъртта

Актьорът издаде първата си книга за човек, който иска да умре най-сетне

За всеки, който поне веднъж е влизал в кино през последните 40 години, Киану Рийвс е една от емблемите на “Холивуд”. Дали като Джо Мнемоник, Нео, Кай или Джон Уик, 59-годишният актьор със сигурност е останал в съзнанието на всеки.

Киану Рийвс обаче вече е писател. Преди два дни излезе неговият дебютен роман “Книгата за другото място” (The Book of Elsewhere). Засега само на английски език. Романът е в съавторство с британския писател Чайна Миелвил. И е фокусиран върху копнежа на един безсмъртен воин най-сетне да умре.

“Аз често размишлявам за смъртта”, разказва Киану в интервю за Би Би Си, в което разказва и за любовта си към комиксите и своето виждане за връзката между насилието на екрара и в живота.

“На 59 съм, така че размишлявам за смъртта постоянно”, казва Рийвс пред Би Би Си. И добавя, че за него смъртта е хубава.

“Надявам се да не е безскрупулна, а да ни накара да сме благодарни за въздуха, който дишаме, за връзките, които можем да създадем”, продължава с размислите си за смъртта канадецът. Чайна Миелвил

Смъртта не е нова тема за Киану Рийвс.

Актьорът губи много рано мнозина от най-близките си -

28-годишната си приятелка Дженифър Сайм, мъртвородената си дъщеря и най-добрия си приятел Ривър Финикс, който почива на 23 години.

Вероятно и заради тези травми канадецът много бързо става известен като “най-дружелюбния мъж в Холивуд” чрез безбройните си жестове на щедрост - от подаряване на ролекси и мотоциклети “Харли Дейвидсън” до намаляване на заплатата си за подобряване на филма.

Рийвс се различава от типичната филмова звезда - живее нормален живот, често е виждан да се вози с метрото. Той не демонстрира богатството си чрез скъпи коли и дрехи, а напротив - дарява голяма част от парите си за благотворителност. Като това става анонимно през частна фондация за борба с рак и детски болници. Името му не е свързано с организацията.

След като излезе филмът “Джон Уик 4”, актьорът подари на всички каскадьори часовници “Ролекс” на стойност 9150 долара всеки. Освен това на всеки часовник имало лично гравирано съобщение с благодарности от Рийвс, сподели член от каскадьорския екип.

При излизането на филма “Матрицата: Възкресения” канадската звезда изрази своята благодарност към каскадьорския екип, като всеки от тях получи “Харли Дейвидсън” мотоциклет от него - общо 12.

Известен е също с това, че винаги е готов да получи по-ниска заплата, за да бъде подобрено качеството на филма, по който работи. През 1997 г., когато разбрал, че няма да може да си партнира с Ал Пачино във филма “Адвокатът на дявола” заради недостиг в бюджета, Рийвс веднага намалил значително заплащането си. Така двамата могат да бъдат наблюдавани заедно в този удивителен филм.

И сега с писателското си начинание Рийвс намира на кого да е благодарен. И отдава високата чест на своя съавтор Чайна Миелвил, който в България е известен главно с книгите за измисления свят Бас-Лаг. Миелвил определя творчеството си като “странна” или дори “извратена” фантастика.

“В крайна сметка не написах аз този роман, Чайна го написа”, демонстрира отново скромността си Киану Рийвс в интервю за “Гардиън”. Въпреки че “Книгата за другото място” всъщност е базирана на поредицата от комикси BRZRKR, написана от Рийвс през 2021 г. Героят Би външно прилича на актьора Киану Рийвс.

Киану е меко казано вманиачен по комиксите,

в които картинките позволяват на читателя да се задълбочи още повече в историята, като “може да се наслади на изкуството и после да проследи историята”. Той е признавал, че още през 2017 г. е замислял образ на герой, вероятно за нова филмова роля. Но през 2021 г. на разговор с “Бум!Студио” получава предложението да превърне идеята си в комикс в съавторство с Мат Кинд и художника Рон Гарни.

“Те предложиха - комикс. Аз отвърнах - Да! Защо пък не? Звучи супер!”, споделя канадецът в интервю за “Вашингтон пост” през 2021г. А сега предстои да излезе и адаптация на “Нетфликс” с Рийвс в главната роля и BRZRKR ще бъде превърнат в аниме поредица.

Главният герой в романа “Книгата за другото място” също както в комикса е Би - на външен вид много приличащ на Рийвс и също като него с тежко и сърцераздирателно минало. И също като Киану обсебен от мисълта за смъртта и постоянните опити да я постигне за себе си.

Би е на 80 хил. години - полу - смъртен, полу - бог. Той обаче е прокълнат на насилие, напълно в противовес на образа на най-дружелюбния мъж в Холивуд, който си е изградил Киану Рийвс.

Насилието в романа е мотивирано от ролите на актьора

в екшън филми като “Скорост” и поредицата “Джон Уик”, твърди Рийвс.

“Надявам се, че ако хората прочетат BRZRKR, няма да започнат да разкъсват ръцете на другите или да ги обезглавяват”, отговори все пак на въпроса за връзката между насилието във въображаемия и истинския свят канадската звезда. И добавя, че се надява читателите да открият любов, докато четат, а не омраза и ненавист.

Самият Рийвс твърди, че през комикса и книгата опитва да създаде свой въображаем свят, който да му носи покой.

“Крие се нещо определящо за живота на човек в креативната дейност, породена от болката”, обяснява актьорът - писател какво го движи постоянно да променя творчеството си.