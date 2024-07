Над 20 хиляди се превърнаха в едно с Korn в Пловдив в първия ден на петото издание на Hills Of Rock (СНИМКИ)

Над 20 хиляди души се потопиха в неповторимата атмосфера на петото издание на фестивала Hill Of Rock в Пловдив в четвъртък вечерта, а кулминацията - шоуто на KORN е кандидат за концерт на годината. Още в 16,30 ч феновете бяха окупирали Гребната база в града.

Проблеми с влизането нямаше, а настроението на всички беше приповдигнато. Любимият им фестивал се завърна по-силен след паузата през 2023 г. Не са много местата, на които срещаш случайно приятели от цялата страна, а и такива от света, защото имаше и много гости от чужбина. Три сцени, обособените места за храна, бира, мърч и други развлечения събраха множеството още по светло.

Добрата новина е, че докато на голямата сцена се изявяваха световни звезди, пред по-малките "На тъмно" и "Строежа" имаше огромни тълпи. А там се изявиха българските групи "Керана и Космонавтите", No More Many More, Fyeld, Ali и много други. През това време на основната сцена вилняха Me And My Devil, Loathe, Skindred и Spiritbox. Феновете с удоволствие стъпваха по новата настилка против прах, която организаторите от "Фест Тийм" сложиха за това издание на фестивала. Времето пожали публиката с приятни температури, а комарите като че ли бяха в пъти по-малко, отколкото преди.

Пред основната сцена рязко се сгъсти около 22, 30 ч. 15 минути по-късно там щяха да излязат легендите на ню метъла Korn. Това се случи точно по график. Дълго очакваната среща на публиката на Джонатан Дейвис и компания започна ударно с Rotting In Vein от албума The Serenity of Suffering,излязълпрез 2016 г. Звук, светлинно шоу, изпълнение, публика - на световно ниво. Малко са бандите като Korn, които могат да накарат тълпата пред сцената да се почувства като едно цяло. Уникалният тежък, но в същото време танцувален стил на групата, екзалтира феновете още в началото.

Мачкащите бас и ударни разтресоха прозорците на кварталите около Гребната база. Стегнатите китарни рифове на дуото звучаха точно както в студийните албуми на групата, а гласът и сценичното поведение на Джонатан Дейвис не са пострадали ни най-малко, въпреки 53-те му години. Всъщност Korn са група точно то 30 г. и Дейвис отбеляза този факт от сцената, след което благодари на феновете си у нас, че ги подкрепят през цялото време.

Издали са 14 албума, а парчета от повечето то тях прозвучаха в Пловдив. Бандата отдаде почит и на кумирите си. Две от парчетата естествено преляха в пасажи от класиките We Will Rock You на Queen и One на Metallica. Джонатан Дейвис и компания направиха ударен и супер професионален сет без компромиси. Фронтменът се заиграваше с публиката при всяка възможност.

Всяко движение на ръцете му веднага се пренасяше в морето от хора. Призивът за издигане на среден пръст послушаха дори най-малките. 20 минути преди полунощ Джонатан благодари на феновете и слезе от сцената, но тълпата знаеше, че е за малко. Въпреки това не спираше да вика любимците си на бис. Минути по-късно Дейвис излезе отново на сцената и засвири на гайда. Изпълниха още 3 парчета и завършиха логично с Freak On A Leash.

След бурните аплодисменти техниците започнаха да разглобяват мултимедийната сцена, а на другите двете тепърва започваха късните сетове на Babyface Clan и La Ganga Cale. Празникът за първата вечер приключи с много емоции, а днес феновете очакват големия хедлайнер Bring Me The Horizon, които идват за първи път у нас, както и десетки други. Още в първия ден на Hill Of Rock 2024 стана ясно, че фестивал ще има и през 2025 г., а билетите са вече в продажба.