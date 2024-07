Народни песни и рожденичка от публиката на сцената в уникално шоу на Bring Me The Horizon във втория ден на Hills Of Rock в Пловдив

Рокът няма да умре! Доказа го вторият ден на фестивала Hill Of Rock в Пловдив, когато големите хедлайнери Bring Me The Horizon направиха впечатляващо шоу пред 20 хиляди души. Трудно може да се опише емоцията от концерта на най-влиятелната банда в модерния метъл. Фронтменът Оли Сайкс и останалите показаха защо имат десетки милиони фенове по света. BMTH гостуваха за първи път у нас, близо 20 г. след началото на музикалната си кариера.

Вечерта на голямата сцена започна още от 17 ч. с Frail Body, а след се изявиха Ghostkid, Baroness и Imminence. През това време огромна публика събраха и българските банди на другите две сцени. Все пак това са Coolden, Sevi, Last Hope и много други. Около 22,30 ч обаче множеството се ориентира към голямата сцена на фестивала, за да види шоуто на британците от BMTH. Сцената на три нива вече беше готова, както и огромните видеостени. Точно в 23 ч на тях се появи видео с анимационна героиня на изкуствен интелект. Тя поздрави публиката, попита я готови ли са за шоуто на живота си за следващите часове. BMTH излязоха ударно под звуците на DarkSide, а публиката буквално завря.

Оли Сайкс не изневери на енергичния си и емоционален стил и още в началото на концерта започна диалог с феновете. Приканваше ги да вдигат ръце, да правят Wall Of Death (по сигнал от групата тълпата се разделя на две, а след това се засилват едни към други и се блъскат). Скачаха, клякаха, участваха в пого, бурно аплодираха. Един от гвоздеите на вечерта беше изпълнението на Parasite Eve. Преди парчето сцената угасна, а малко по-късно под светлините на прожекторите се появи... хор "Мистерията на българските гласове".

Това беше една от изненадите на шоуто, която никой не очакваше, а организаторите от "Фест Тийм" пазиха в тайна. Още преди жените в носии да запеят публиката ги поздрави със скандирания "Българи, юнаци!" Емоционалният момент продължи с изпълнението на традиционна народна песен, която преля в парчето на BMTH. За следващото Antivist Оли Сайкс покани на сцената млада фенка от публиката, която има рожден ден. Гери, както я представи фротменът, се представи чудесно зад микрофона, завита с българското знаме. Последваха още две парчета и бандата завърши с големият хит Can You Feel My Heart, преди да се оттегли за кратка почивка.

След минути анимационната героиня от видеостената отново се появи и започна да дава наставления, което означаваше, че бандата излиза за бис. Концептуалното шоу продължи с още три парчета. Накрая Оли Сайкс слезе при публиката, а феновете го прегръщаха сияещи от щастие. Въпреки умората от тежкото турне, BMTH дадоха най-доброто на българските фенове и обещаха да се върнат отново. А шоуто продължи на по-малките сцени с български банди до малките часове на деня.

Третият ден на фестивала в събота продължава с още банди като Amon Amarth, Suicidal Tendencies и много други.