Хитовият сериал Squid Game се завръща (Видео, снимки)

Обявиха премиерната дата на втория сезон на хитовия сериал Squid Game ("Игра на калмари"), съобщи ЮПИ. Той ще бъде на 26 декември. От Netflix съобщиха още, че Squid Game ще има трети и последен сезон през 2025 г.

The real game begins. Squid Game Season 2 is coming December 26.



The Final Season coming 2025. pic.twitter.com/Y3fQJ7LA2h — Netflix (@netflix) July 31, 2024

Създателят, режисьор и изпълнителен продуцент Хуанг Донг-хьок е съобщи новината с писмо, в което споделя и някои подробности за сюжета. Става ясно, че победителят в смъртоносното съревнование за голямата награда от 45,6 милиарда вона отново се завръща в играта.

"Сон Ги-хун, който се закле да отмъсти в края на първия сезон, се завръща и отново се включва в играта", пише Хуанг Донг-хьок. Мъжът зад маската, който води игрите, и този път няма да е лесен противник.

Нова снимка на изпълнителя на главната роля Ли Джун-дже го показва отново в униформата на играч 456.

Attention all players: we’re here to deliver an important message. pic.twitter.com/xspvk8HheP — Squid Game (@squidgame) July 31, 2024

Премиерата на Squid Game се състоя на 17 септември 2021 г. и счупи рекордите на Нетфликс. Сериалът вдъхнови и риалити състезание - "Squid Game: Предизвикателството", в което участниците могат да спечелят реални пари в игри, които не са фатални.