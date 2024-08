Бритни Спиърс пуска собствена линия скейтборди след инцидент

Бритни Спиърс пуска нова линия скейтборди в колаборация с една от най-известните стрийт марки. От фирмата произвеждат цяла линия с продукти, вдъхновени от кариерата на певицата, сред които тениски, суичъри, шапки и бутилки.

Сред музикалните препратки, които са изобразени върху продуктите от колаборацията, са цитатите „I still believe" ( ,,Все още вярвам") от нейния сингъл ,,...Baby One More Time" (1999 г.), „I'm not that innocent" ( ,,Не съм толкова невинна") и ,,Give me a sign" ( ,,Дай ми знак") от песента ѝ от 2000 г. ,,Oops!... I Did It Again", както и "Till the Worlds Ends" ( ,,До края на света") от едноименната ѝ песен от 2011 г. View this post on Instagram A post shared by WELCOME (@welcomeskateboards)

Не е ясно дали Спиърс ще може да се повози върху някой от скейтбордите си в близкото бъдеще, защото все още се възстановява от инцидент, при който нарани глезена си в Лос Анджелис през май.

„Тази колекция е повече от възхвала за любимата ни поп-звезда. Тя е ознаменуване на тази икона, която, вече няколко десетилетия, е вдъхновявала поколенията чрез музиката, стила и попкултурата като цяло. За постигането на това е необходима голяма устойчивост.", споделят от компанията в Инстаграм.

Според тях, сътрудничеството им с певицата е „уникална колаборация, която чрез музиката подчертава как между различните субкултури може да бъде създадена истинска връзка, която взаимно да ги обогатява и вдъхновява, въпреки че изглеждат противоречиви."

Спиърс изглежда сякаш е постигнала значителен прогрес във възстановяването си от травмата на глезена, тъй като в последните месеци публикува няколко видеа, в които танцува в дома си.

През май, свидетел описва пред Дейли Мейл как се е стигнало до травмата на поп-звездата.

„Бритни и нейната приятелка бяха в коридора пред стаята си в хотела. Караха се и бяха много шумни.", разказва източникът. „ Бритни правеше виенски колела по коридора и в един момент започна да крещи, че се е наранила."

По-късно, певицата споделя снимки на нараняването си в социалните мрежи.