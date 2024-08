Шарън Стоун се върна с посинено око след почивка в Турция (Видео)

Актрисата Шарън Стоун оповести, че се е прибрала от почивката си в Турция с посинено око.

В социалните си мрежи публикува снимка, под която написа: "Това пътуване се оказа доста трудно, но аз съм по-силна." View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)

Не е ясно къде, кога и как е получила травмата, но по нейни думи не е позволила синьото око да повлияе на доброто ѝ настроение.

Феновете на актрисата, разбира се, не се забавиха с окуражителни коментари за новия ѝ външен вид. "На някои хора това им отива", написаха повечето.

В отговор на множеството коментари, Стоун споделя и видео в своя профил в Инстаграм, в което споделя детайли около случката.

Шарън беше на европейска обиколка. Преди Турция, тя премина през Франция и Италия, пише dir.bg.