Йорданският престолонаследник Хюсеин стана баща за първи път

Принцеса Раджва, съпруга на престолонаследника на Йордания Хюсеин, роди момиченце – първородно дете на двойката и първо внуче на крал Абдула Втори, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на кралския двор.

В краткото изявление се казва, че бебето, което се е родило тази сутрин, носи името Иман. Във видеоклип, публикуван на официалната страница на принцесата в Инстаграм, се вижда как Хюсеин люлее новородената си дъщеря под звуците на известната американска балада You Are My Sunshine, уточнява БТА.

Иман се роди около година след пищната сватба на Хюсеин и Раджва, на която присъстваха известни личности сред които британският принц Уилям и съпругата му Кейт, както и първата дама на САЩ Джил Байдън, припомня Асошиейтед прес.

Раджва (30 г .) е родена в Рияд и произхожда от известно и богато семейство от Саудитска Арабия.

Хюсеин, който също е на 30 г., беше обявен за престолонаследник през 2004 г. Това стана, след като Абдула Втори лиши от титлата своя полубрат принц Хамза.

Хюсеин е най-големият син на крал Абдала Втори и кралица Рания.

Според йорданското законодателство само мъже могат да наследят трона, припомня Асошиейтед прес.