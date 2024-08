Дъждът нe отказа публиката и хиляди се забавляваха на Spice Music Festival

Не силният, но продължителен дъжд и появилият се с него вятър не отказаха най-големите фенове, дошли да се забавляват още от самото начало на програмата във втория ден на Spice Music Festival 2024 и останали до почти 2 часа след полунощ, предава БТА.

В съботния ден програмата половин час по-късно с музикалните миксове на DJ Никита, който успя да подгрее събралото се множество за изпълненията на първия гост за вечерта David Tavare.

Около 20 минути преди 20,00 ч. небето над Морска гара в Бургас бе вече тъмно от облаци, започнаха да се чуват гърмежи и се появи силен вятър. Това наложи сцената да бъде допълнително обезопасена. Започналият дъжд принуди голяма част от дошлите по-рано гости на фестивала да се разотидат. Във фестивалната зона местата за скриване от дъжда не бяха много, а малцина бяха подготвени с дъждобрани. За да продължат да се забавляват въпреки метеорологичните условия, някои импровизираха с налични шалове или найлони, а други се възползваха от предлаганите на място кърпи от щанда с мърчъндайз.

Излизането на първата звезда за вечерта британският продуцент Panjabi MC бе леко забавено, но изпълнението на един от най-големите му хитове Mundian To Bach Ke (Beware of the Boys) успя да приповдигне настроението на всички, които избраха да продължат да се забавляват под дъжда.

Забавянето бе бързо наваксано и германският музикален проект Captain Hollywood Project, станал известен през 90-те в евроденс и техно музиката, зарадва публиката с някои от най-големите си хитовете "More and More", "Only with You", "Flying High" и "All I Want".

Малко преди 22:00 ч. дъждът спря и районът на Морска гара започна отново осезаемо да се изпълва с повече посетители, които изпълниха плътно пространството пред сцената за изпълнението на шведския евроденс изпълнител Бо Мартин Ерик Ериксон, познат повече като E-Type. Той показа, че все още знае как да повдига настроението на публиката с познатите на всички "This Is the Way", "Angels Crying", "Life" и "Here I Go Again".

Около полунощ зад пулта бе вече и британският певец, музикант, композитор, продуцент и диджей Джон Нюман. Той съчета в сета си различни популярни свои и чужди песни, в чието създаване участва. Така под формата на диджей сет с вокали на живо гостите на Spice Music Festival се забавляваха и припяваха заедно с него на дебютния му сингъл от 2013 г. "Love Me Again", както и други песни от неговия първи албум "Tribute". Нюман неколкократно се качи върху основата на пулта, видимо въодушевен от енергията на публиката, която остана до почти 02:00 ч. след полунощ, за да чуе и последните в програмата Italobrothers.

Междувременно DJ Dian Solo подгряваше настроението през цялото време между изпълненията на гостите в основната програма с тематичен сет, който в периода около дъжда включваше и песни, посветени на точно този вид време.

БТА припомня, че още в първия ден на тазгодишното издание организаторите обявиха датите за седмия Spice Music Festival, който през 2025 г. ще се проведе на 8 и 9 август. Очаква се част от първите потвърдени имена в него да бъдат обявени още в края на този месец и по думите им ще се включат нови имена, които досега не са участвали във фестивала. Успоредно с това в продажба ще бъдат пуснати и първите 1000 билета за най-големите фенове. Част от присъстващите споделиха пред БТА, че нямат нито една пропусната година от началото на провеждането на Spice Music Festival досега и независимо от програмата и планираните изпълнители смятат да продължат тази своя традиция и занапред.