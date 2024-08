“Смъртта” на Slim Shady свали от върха Тейлър Суифт, която предизвиква земетресения

Еминем много харесва певицата, но я детронира с безкомпромисния рап, от който боли

Най-добрият бял рапър Еминем измести певицата Тейлър Суифт от челното място на една от най-престижните музикални класации – Billboard 200. И тази новина предизвика нещо като земетресение сред музикалните фенове, още повече че Тейлър все още е на световното си турне, за което билетите бяха разпродадени година преди гиговете.

Суифт, която “предизвика” не едно земетресение по време на концертите си – част от шестото ѝ турне The Eras Tour, бе на път да постави нов рекорд за най-дълго задържал се нов албум на върха на класацията Billboard 200 в Съединените щати. Седмият ѝ студиен албум The Tortured Poets Department излезе през април и остана на първо място в класацията по продажби за 12 последователни седмици.

Богът на рапа Еминем обаче сложи край на царуването ѝ с нова дългоочаквана музика. Еминем Снимка: Личен Профил В Инстаграм The Death of Slim Shady (Coup de Grace) се изстреля начело на класацията още при дебюта си и изпрати албума на кънтри поп певицата на четвъртото място. Това е единадесетият албум на Маршъл Матърс, както е истинското име на рапъра, който става номер 1 в Bilboard 200. Името на албума е на английски и френски. Първата част означава буквално “смъртта на Slim Shady”, а втората - “смъртоносен удар или изстрел, спиращ страданието на смъртно ранен”. От албума са продадени 281 000 еквивалентни единици за отчетния период срещу 82 000 за Суифт.

Billboard 200 класира по популярност 200-те най-продавани музикални албума и EP-та (миниалбуми - б.р.) в Щатите. Billboard Hot 100 пък e класация за песни. Публикуват се ежеседмично от едноименното списание. То определя чрез т. нар. чартове популярността на музикантите от 1913 година насам. Класациите днес се изготвят в зависимост от продажбите (физически и дигитални), онлайн стрийминга и разпространението в радиоефира в САЩ. Класирането се формира въз основа на мултиметрично потребление, измерено в еквивалентни албумни единици, изготвено от Luminate.

И колкото и да бе изненадващо за някои, всъщност превземането на класацията още в първата седмица от новата тава на Еминем изобщо не е необичайно. Той неслучайно е наричан

един от най-великите рапъри на всички времена

Маршъл Брус Матърс III се ражда на 17 октомври 1972 г. в Сейнт Джоузеф, Мисури, САЩ. Има трудно детство. Никога не е познавал баща си, дори не го е виждал, защото е напуснал майка му и него, когато Маршал е бил още бебе. Когато е на 12, двамата с майка му се местят в Детройт. Като животът им е буквален рап. Отношенията между Еминем и майка му никога не са били цветущи. Рапърът е разказвал, че се е дрогирала пред него, а години по-късно тя завежда срещу него дело за клевета за 10 млн. долара.

Като ученик Маршъл е бил тормозен, успехът му е бил лош, повтарял е класове и дори не завършва. Отдава се на рап кариера. Негов отдушник за преломните моменти е музиката. Прякорът му Eminem идва от Em(М)-Маршал, In(В), Em(M)-Матърс, но има и версия, че е от популярните бонбонки M&M's. Не закъсняват и първите му изяви като изпълнител. Още тогава е искал да има глас, чрез който да бъде чут от обществото. Чел е речници, за да обогати лексикалната си култура. Трябвало е да се докаже сред доминантните в рап жанра тогава чернокожи изпълнители. Изявява се и като солов изпълнител, и в групата D12. На 23-годишна възраст става татко на момиченце от дългогодишната си половинка Ким Скот. Има още две осиновени деца.

Но като при истински рапър връзката на Еминем и Ким не е безоблачна. Рапърът бе обвинен, че е ударил с пистолет мъж, опитал се да целуне жена му. А естественият край на тази любов става разводът.

Личните драми обаче винаги са движели рапърите напред. И през 1997 г. Еминем привлича вниманието на продуцента и артист Dr. Dre. Това е и трамплинът в кариерата му. Две години по-късно излиза албумът му The Slim Shady LP, който му носи две награди “Грами” и застава на второ място в Billboard 200. От този момент Slim Shady е нещо като алтер его на Еминем и заради това смъртта му в последния албум се приема от феновете като знакова. А Маршъл приема първия си грандиозен успех с изненада. Още повече че пазарният успех е съпроводен с вълна от публични противници на музиката на Еминем. Често го нападат, че в текстовете на песните му има намеци за насилие, убийства и хомофобия. Печели “Оскар” за най-добра оригинална песен за Lose Yourself. Поставя и чупи собствени рекорди на “Гинес” по скорост на рапиране. Именно заради това е известен и като Rap God (Богът на рапа).

Slim Shady е прозвище, което той измислил, докато е в тоалетната, и се римувало с доста думи в английския език. То е неразривно свързано с цялостния му артистичен образ, негов прякор, образ, песен и вече част от название на втори негов албум. В най-новия си албум The Death of Slim Shady (Coup de Grace) той води лирична битка със Slim Shady. А с дебюта на албума си Еминем поведе успешна битка и с друга музикална вече легенда.

Тейлър Алисън Суифт е родена в Уест Рединг, Пенсилвания, на 13 декември 1989 г. Кръстена е на певеца Джеймс Тейлър. На 6-годишна възраст ѝ подаряват първата ѝ китара, а

на 12 вече е написала първите си песни,

свързани с личните ѝ преживявания. Правила го е, когато е била тъжна и самотна. Четири години по-късно издава първия си албум - Taylor Swift. Той достига номер 5 в “Билборд 200”. През 2009 г. става първата кънтри звезда, спечелила MTV Video Music Award. Само на 20 години печели 4 награди “Грами” с албума си Fearless. Казва, че и в най-смелите си мечти не си е представяла, че може да ѝ се случи някога. Изгражда отдадена фен база “Суифтита”. Третият ѝ студиен албум е Speak Now. Тя сама е написала всички песни в него и той постига грандиозен успех – продава над 1 млн. копия през първата си седмица и заема челната позиция в Billboard 200.

Певицата среща неодобрението на хората през годините заради многото мъже, с които е била във връзка. След скандал, свързан с Кание Уест и Ким Кардашиян, Тейлър изчезва от публичното пространство в продължение на година. Тя е известна с благотворителната си дейност и е изявена феминистка.

Суифт има общо 225 награди, от тях 13 “Грами” и е продала над 40 милиона албума. Песните ѝ са теглени 130 милиона пъти, а всеки от албумите ѝ е продаден в поне 4-милионен тираж в САЩ. През първата си седмица The Tortured Poets Department събра 891,34 милиона стрийминга в Щатите според Luminate. Това е най-успешната седмица за стрийминг на албум в историята.

По време на концертите от турнето ѝ The Eras Tour имаше няколко земни труса. Сеизмолозите обясниха, че когато много хора се движат заедно ритмично, тази енергия се предава като хармонични вибрации в земята и може да бъде засечена от намиращите се наблизо сеизмометри. Припомниха и че земетресения е имало и по време на неин концерт през 2023 г. в Сиатъл.

Еминем направи това, което много други звезди не успяха. С новия си албум свали короната на Тейлър Суифт, която изглеждаше здраво стъпила на първото място. Това бе неин личен рекорд и първият албум на жена, задържал се толкова дълго начело в класацията. Подобри рекорда на Уитни Хюстън с албума ѝ Whitney, бил 11 седмици номер едно в Billboard 200.

Рекордът на класацията за най-дълго лидерство чрез дебют, а именно 13 последователни седмици, държи Стиви Уондър със Songs in the Key of Life. Тейлър беше само на косъм от това да счупи и този рекорд, но както съобщи самото списание Billboard в социалната мрежа "Екс" The Death of Slim Shady (Coup de Grace) детронира албума The Tortured Poets Department.

Новата музика на Суифт изравнява резултата на албума One Thing at a Time на Морган Уолън от 2023 г., който също дебютира на първо място и се задържа там 12 последователни седмици. По-късно той отново се връща на първото място и се задържа общо 19 седмици.

В момента Еминем е на пето място по брой албуми №1 за всички времена. Освен него само Брус Спрингстийн, Барбра Стрейзънд и Кание Уест могат да се похвалят със същото. "Бийтълс" държат рекорда с 19 албума номер едно. Новият му албум "Смъртта на Slim Shady" излезе на бял свят на 12 юли и засега се продава само в интернет. Планира се да излезе на CD на 13 септември, а на винил - на 25 октомври.

На второ място в класацията Billboard 200 е албумът Romance: Untold на южнокорейската момчешка група "Енхайпен", а на трето – The Great American Bar Scene на Зак Браян. Така кънтри певицата се оказва на четвърто място. А пета позиция заема One Thing at a Time на кънтри звездата Морган Уолън.

Нямат обща песен, но изкуственият интелект вече създаде техни дуети

В интервю за InStyle през 2013 г. Блонди, както я наричат феновете ѝ, казва, че с удоволствие би се колаборирала с Еминем и би изпяла припева на някоя негова песен. 2 години по-рано тя изпълнява на сцената с акомпанимент на китара свой кавър на хита му Lose Yourself.

През 2016 г. Еминем е попитан за Тейлър Суифт и обяснява, че харесва музиката ѝ и че е много готина, но допълва, че едва ли някога ще бъдат приятели, защото световете им се различават коренно.

Еминем и Тейлър Суифт все още нямат обща песен. В интернет пространството обаче циркулират множество опити на техни фенове за дует между двамата, създадени чрез изкуствен интелект.