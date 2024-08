Създателите на поредицата „Джон Уик“ подготвят нов сериал (Видео)

Авторите на продукцията „Джон Уик“ подготвят нов сериал, озаглавен John Wick: Under the High Table, съобщи „Холивуд репортър“.

Киану Рийвс, който изигра главната роля в четирите филма, и режисьорът Чад Стахелски са сред изпълнителните продуцентите на сериала, по който работи студио „Лайънсгейт“. Робърт Ливайн, един от създателите на сериала The Old Man с Джеф Бриджис, е сценарист на проекта.

Стахелски, който е режисьор на четирите игрални филма за „Джон Уик“, ще режисира пилотния епизод на новата продукция.

John Wick: Under the High Table ще бъде вторият телевизионен сериал от поредицата „Джон Уик“. През 2023 г. се излъчи предисторията на поредицата в минисериала The Continental: From the World of John Wick.

Описанието на новия сериал обещава съчетание на ново и старо, както и да позиционира вселената на Уик в нова епоха, съобщи БТА.