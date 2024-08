Шабузи е начело класацията на "Билборд" за сингли (Видео)

Американският изпълнител Шабузи е начело на класацията на "Билборд" за сингли с A Bar Song (Tipsy) за четвърта непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Хитът запазва водещата си позиция от миналата седмица. A Bar Song (Tipsy) оглави "Хот 100" за първи път в началото на юли.

Сингълът A Bar Song (Tipsy) е включен в албума Where I've Been, Isn't Where I'm Going, който комбинира хип-хоп, кънтри, рок и американа. Той излезе на пазара в края на месец май.

Втората си позиция в класацията запазват Пост Малоун и Морган Уолън с I Had Some Help, след като бяха на върха шест непоследователни седмици от началото на месец май.

Кендрик Ламар също запазва третата си позиция със сингъла Not Like Us, пише БТА.

Място нагоре се изкачва певицата и актриса Сабрина Карпентър с парчето си Espresso. Тази седмица тя е четвърта.

Позиция надолу слиза в подреждането на "Билборд" слиза Томи Ричман с хита си Million Dollar Baby.