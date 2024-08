Леонардо ди Каприо претърпя инцидент по време на почивка (Снимки)

Леонардо ди Каприо претърпя инцидент по време на почивката си в Сардиния - беше ужилен от медуза.

Актьорът, който в момента се наслаждава на компанията на 26-годишната си приятелка Витория Черети в Италия, беше заснет да плува близо до яхтата си. Но релаксиращият ден не мина без проблеми, тъй като след това фотографите заснеха ужилването му от медуза. В Средиземно море живеят няколко разновидности на безгръбначни, които са опасни за хората.

На снимките Ди Каприо оглежда червена следа на задната част на дясното си бедро на палубата на лодката и дърпа банския си настрани, за да погледне мястото. Черети и един от членовете на екипажа на яхтата бързо се погрижиха за нараняването му.

На друга снимка се вижда как актьорът стиска хавлиена кърпа и се усмихва на приятелката си, а крачолът на банския му костюм все още е закърпен, пише PEOPLE.