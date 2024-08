"Аеросмит": Стивън Тайлър е незаменим за групата

Месеци след като отложиха концерти заради здравословни проблеми на фронтмена Стивън Тайлър, музикантите от групата обявиха, че слагат край на прощалното си турне, защото гласните му струни няма да се възстановят, съобщава БТА.

„Както знаете, гласът на Стивън е инструмент като никой друг", се казва в изявлението на групата, публикувано в социалната мрежа Екс.

Китаристът на „Куин" Брайън Мей сподели възхищението си от фронтмена на "Аеросмит" в Инстаграм: "Стив Тайлър е един от най-великите вокалисти и фронтмени на всички времена и е ужасно, че необикновеният му глас е толкова увреден. Всичко преминава, но вдъхновяващото творчество на „Аеросмит" ще остане, заедно със спомените за наистина една от най-страхотните групи, излизали на сцена".

Когато групата, в която участват също китаристът Джо Пери, басистът Том Хамилтън, китаристът Брад Уитфорд и барабанистът Джоуи Крeймър, започна прощалното си турне през септември миналата година, музикантите получиха отлични отзиви. Мелиса Руджиери от „Ю Ес Ей тудей" написа: „Свещеният вой на Тайлър остава забележително гъвкав . . ., а групата е във върхова форма за тази победна обиколка". Коментарите на феновете към изпълненията им в Ютюб бяха, че Тайлър, който сега е на 76 години, старее като хубаво вино. Групата обаче прекъсна турнето само след няколко концерта заради негови проблеми с гласните струни и ларинкса.

На рок формацията се е налагало и друг път да прекъсва работата си. Търсила си и нов певец, който да замени Стивън Тайлър през 2009 г, заради проблемите му с наркотици и алкохол. Той е поискал да му дадат две години почивка, а станалите да продължат да работят. Музикантите са се спрели на известни имена, но някои, като Лени Кравиц, са отказали. Други обмисляни варианти, според „Ултимът класик рок", са Аксел Роуз, Майлс Кенеди (който работи със Слаш), Пол Роджърс. Това обаче не се е реализарало.

Група „Аеросмит" се формира през 1970 г. в Бостън. Екстравагантните Стивън Тайлър и Джо Пери, които са автори на песните, скоро получават прозвището "токсичните близнаци" заради страстта си към наркотиците. Техните силни мелодии, както на вокалите, така и на китарата, и уникалният глас на Стивън Тайлър ги изстрелват към успеха през 70-те години с хитове като Dream On и Walk This Way. Джо Пери обаче напуска през 1979 г., а Брад Уитфорд, който заменя Рей Табано - през 1981 г. Те се връщат през 1984 г. През това време навлиза нов стил рок, по-метален и тежък. Две години по-късно рапърите „Рън - Ди Ем Си" правят своя интерпретация на Walk This Way – смесица на рок и рап, която подновява интереса към „Аеросмит". Голям успех за групата е песента I Don't Want to Miss a Thing от 1998 г. , включена във филма „Армагедон".

Група „Аеросмит" е въведена в Залата на славата на рокендрола през 2001 г. От албумите й са продадени 150 милиона копия по света, от които 85 милиона в САЩ, пише в. „Дейли мейл". Спечелили са четири награди „Грами". Те имат 25 златни, 18 платинени и 12 мултиплатинени албума – рекорд за най-много такива отличия от американска група. Най-успешни са албумите им Pump (1989), Get a Grip (1993) и Nine Lives (1997).