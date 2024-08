Кенет Брана започва снимките на новия си филм във Великобритания

Режисьорът Кенет Брана започва снимките на новия си филм The Last Disturbance of Madeline Hynde (“Последното объркване на Маделин Хайнд“), съобщи „Скрийн дейли“ и БТА.

В главната роля във филма, определян от продуцентите си като „съвременен психологически трилър“, е британската актриса Джоди Комър. Освен нея участват още Патриша Аркет, Майкъл Шийн, Том Бейтман, Вики Макклър.

Освен режисьор, Брана е и сценарист на филма. Сюжетът все още не се разкрива пред широката публика. Продукцията е с независимо финансиране – освен Кенет Брана продуценти са още Тамар Томас, Лора Бъруик и Бека Ковачик, работили по филма „Белфаст“, както и Матю Дженкинс, продуцирал „Смърт край Нил“ и „Убийството в Ориент експрес“ на Брана, Ашли Фокс и Джони Паризо от компанията Maximum Effort.

Актрисата Джоди Комър наскоро приключи снимките на „28 години по-късно“ с режисьор Дани Бойл. Последният филм на Кенет Брана е от 2023 г. – „Призраци във Венеция“, адаптация по Агата Кристи.