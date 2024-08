Фенка, следвала Лени Кравиц на 5 турнета в 4 държави, получи най-сетне в Бургас селфи на сцената (Снимки, видео)

15 000 се събраха в Морската градина, а мегазвездата обеща в идните 5 г. България да е редовна спирка в графика му

Нито един митинг напоследък не може да събере 15 хиляди души на едно място. Направи го Лени Кравиц на Морската гара в Бургас във вторник вечерта. Мегазвездата гостува за трети път в България, а концертът му този път бе част от турнето Blue Electric Light Tour.

Появата на Лени Кравиц на сцената бе обявена за 21 ч, но най-нетърпеливите фенове започнаха да се събират пред входовете за достъп още към 16 часа. Малко по-късно вече заприиждаха огромни тълпи от хора, пристигащи не само от околните курорти, но и от цялата страна. През последните години Морската гара в Бургас се превърна в обичайно място за концерти, но рядко успява да събере толкова многобройна публика. Бандата на Лени Кравиц Снимка: Евелин Зафирова

Американският певец се бенастанил в луксозна вила на входа на Морската градина,

пред която го чакаха две луксозни лимузини. Едри мъже, облечени в черно, се грижеха отпред да не се струпва тълпа от почитатели. Встрани обаче се бяха събрали групички с фенове, разбрали къде е отседнала звездата, и търпеливо чакаха с надеждата да успеят да го зърнат на една ръка разстояние и да помолят за автограф или селфи. Лени Кравиц напусна вилата минути преди началото на концерта си и се отправи към Морската гара плътно обграден с охрана.

Многобройната публика вече го очакваше с нетърпение, подгрявайки преди това със сетовете на диджей Тони.

Преваляванията, обявени в прогнозата за времето, се случиха на няколко пъти, но за щастие, последният дъжд се изсипа непросредствено преди началото на концерта и не разгони публиката. Лени Кравиц събра хиляди фенове от цяла България на Морската гара в Бургас. Снимка: Евелин Зафирова

Лени Кравиц излезе на сцената малко след 21 часа, а появата му предизвика бурни аплодисменти и истерични крясъци, особено сред женската част от публиката. Облечен както винаги в черно, с кожен панталон, плочките на корема му бяха скрити под тесен елек, а до края на концерта му се чуваха женски призиви да го свали. Началото на изпълненията си даде с един от емблематичните си хитове - Are You Gonna Go My Way, и публиката веднага започна да му приглася.

“Вижте това. Почувствайте го. Това е любов. Всички вие, красиви хора, които ни приехте в красивата си страна. Тук съм от два дни и не срещнах досега нищо друго освен красиви вибрации. Всички се погрижиха да се почувстваме у дома си тук. Обещавам ви, тъй като ще сме на път през следващите пет години, това да е редовна спирка в графика ни”, обърна се звездата към почитателите си, сред които имаше и големи групи чужденци.

Още в първите минути Лени Кравиц качи при себе си на сцената момиченце от публиката и го прегърна - традиция, която спазва по време на това турне, казвайки, че най-малките са нашето бъдеще. Минути по-късно негова фенка едва не припадна от вълнение, когато той прочете на глас надписа на плаката ѝ: “Пет турнета, четири държави и още нямам селфи с теб”, а след това я извика при себе си, за да поправят липсата.

В сетлиста си редуваше големи свои хитове заедно с парчета от последния си албум - Blue Electric LIght, който промотира с настоящото турне. Сред парчетата, които звучаха, бяха Minister of Rock'n'Roll, TK421, Fear, I'm a Believer, I Belong to You и Stillness of Heart. С изпълненията си звездата мина през различни периоди от своята кариера. Върна публиката до 2014 г. с The Chamber, след което още по-назад - 1991 г., с хитовете It Ain't Over 'til It's Over и Always On The Run.

И докато нежната част от публиката въздишаше по Лени Кравиц, мъжката половина бе силно впечатлена от изумително красивата му барабанистка и доста дълго я аплодира, докато певецът представяше бандата си. Самият той гордо каза, че всичките му музиканти са много красиви. Лени Кравиц беше за трети път в България. Снимка: Евелин Зафирова