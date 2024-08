Изгубеният глас на Стив Тайлър свали “Аеросмит” завинаги от сцената

Той е един от най-великите вокалисти и фронтмени на всички времена, каза друга легенда - Брайън Мей от "Куин"

Без повече концерти на “Аеросмит”! Това обявиха музикантите от легендарната рок група, след като се оказа, че невероятният глас на фронтмена им Стивън Тайлър е непоправимо увреден. В знак на съпричастност колегите му просто решиха, че няма да пеят повече.

Това ме накара да ми се насълзят очите. “Аеросмит” са огромна част от живота ми, както и за милиони други рок фенове. Стив Тайлър е един от най-великите вокалисти и фронтмени на всички времена и е ужасно, че необикновеният му глас е толкова увреден. Всичко преминава, но вдъхновяващото творчество на “Аеросмит” ще остане заедно със спомените за наистина една от най-страхотните групи, излизали някога на сцена.

С такова възхищение китаристът на “Куин” Брайън Мей, друга легендарна звезда на музикалната сцена, описа фронтмена на “Аеросмит” в инстаграм, след като стана ясно, че групата слага край на прощалното си турне. Китаристът на “Куин” Брайън Мей Снимка: Инстаграм

Американската рок банда отмени датите от обиколката си през септември миналата година, тъй като Тайлър се нуждаеше от постоянни грижи заради проблеми с гласните струни и ларинкса. Той обаче не може да се възстанови напълно и затова групата прекратява концертните си турнета.

Както знаете, гласът на Стивън е инструмент като никой друг, се казва в изявлението на групата, публикувано в социалните мрежи.

“Месеци наред той неуморно работеше, за да върне гласа си, както беше преди травмата. Видяхме, че се бори, като до него беше най-добрият медицински екип. За съжаление, ясно е, че пълното възстановяване не е възможно”, добавят музикантите от “Аеросмит”. “Взехме тъжно и трудно, но необходимо решение… да се оттеглим от сценичните турнета.”

Миналата година беше обявено, че проблемите с гласа на Тайлър са “по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално”, което доведе до отмяна на дати от турнето.

“Пускайте музиката ни силно, сега и винаги. Мечтайте. Вие сбъднахте нашите мечти”, пише още в разпространеното изявление, в което групата изрази голямата си благодарност към феновете. “Най-голямата чест в живота ни е нашата музика да стане част от вашия”, казват от бандата.

Гласните струни на музиканта са били тежко увредени, а ларинксът му - скъсан. От групата са избягвали да коментират турнето си през 2024 г., докато лекарите не отговорят с категоричност дали Тайлър ще е в състояние да пее на живо.

Последните му прегледи обаче са показали, че вокалът му е безвъзвратно изгубен, а нови концерти биха утежнили допълнително и бездруго усложненото състояние на гласа му.

Когато групата, в която влизат китаристът Джо Пери, басистът Том Хамилтън, китаристът Брад Уитфорд и барабанистът Джоуи Крeймър, започна прощалната си обиколка през септември миналата година, музикантите получиха отлични отзиви. Мелиса Руджиери от “Ю Ес Ей тудей” написа: “Свещеният вой на Тайлър остава забележително гъвкав, а групата е във върхова форма за тази победна обиколка”

Коментарите на феновете към изпълненията им в ютюб бяха, че Тайлър, който сега е на 76 години, старее като хубаво вино.

И друг път музикантите от “Аеросмит” са прекъсвали работата си. Търсили са и нов певец, който да замени Стивън Тайлър през 2009 г. заради проблемите му с наркотици и алкохол. Той е поискал да му дадат две години почивка, а останалите да продължат да работят. Музикантите са се спрели на известни имена, но някои, като Лени Кравиц, са отказали. Други обмисляни варианти според “Ултимът класик рок” са Аксел Роуз, Майлс Кенеди (работил със Слаш), Пол Роджърс. Това обаче не се е реализирало.

Групата се формира през 1970 г. в Бостън. Силно повлияна е от блуса от края на 60-те и началото на 70-те години на XX век, като се усеща и влияние от имена като “Лед Цепелин”, първата група на Джеф Бек и най-вече “Ролинг Стоунс”.

“Аеросмит” подписва договор с “Кълъмбия Рекърдс” през 1972 г. и издава низ от многоплатинени албуми, започвайки с Aerosmith, от който е и суперизвестната песен Dream On, и Get Your Wings (1974 г.).

Впрочем хитовете като Dream On и Walk This Way изстрелват групата към успеха през 70-те. Тя е създадена от китариста Джо Пери, баскитариста Том Хемилтън, Стивън Тайлър, барабаниста Джоуи Кремър и китариста Рей Табано, който после е заменен от Брад Уитфорд.

Зависимостта от наркотици и вътрешните конфликти оказват негативно влияние върху групата и Джо Пери и Брад Уитфорд я напускат. Връщат се през 1984 г., когато бандата навлиза в нов стил рок, по-метален и тежък.

Две години по-късно рапърите “Рън - Ди Ем Си” правят своя интерпретация на хита на “Аеросмит” Walk This Way - смесица на рок и рап, която подновява интереса към рок групата. Голям неин успех е песента I Don’t Want to Miss a Thing от 1998 г., включена във филма “Армагедон” на режисьора Майкъл Бей.

През 2014 г. групата имаше концерт в София на стадион “Локомотив”. Стивън Тайлър и “Аеросмит” имаха концерт в София през 2014 г. Снимка: Румяна Тонева

Бандата е въведена в “Залата на славата на рокендрола” през 2001 г. От албумите ѝ са продадени 150 милиона копия по света, от които 85 милиона в САЩ. Спечелили са четири награди “Грами”. Имат 25 златни, 18 платинени и 12 мултиплатинени албума - рекорд за най-много такива отличия от американска група. Най-успешни са албумите им Pump (1989), Get a Grip (1993) и Nine Lives (1997).