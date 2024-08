Общо 80 проекта за нова българска музика ще получат подкрепа от културния фонд на „Музикаутор“

Общо 80 проекта за нова българска музика ще получат подкрепа от тазгодишната сесия на културния фонд на „Музикаутор". Това съобщават от сдружението, цитирани от БТА.

От всички проекти, които получават финансова подкрепа, 54 са в популярната музика, девет – в класическата и музиката на фолклорна основа, а специален стимул има за 17 проекта на млади творци.

„Сред кандидатствалите произведения има такива със страхотни попадения и интересни идеи, които ще допринесат за разнообразието в българската музика. Много професионално направени като звук, текст, аранжимент и изпълнение", посочва Милена Славова, член на комисията, оценявала проектите. Според Искрен Пецов приятна изненада са проектите на младите автори, в които се усеща комерсиалната насока, което така или иначе е тенденция в обществото, разказват от „Музикаутор".

Проф. д-р Георги Арнаудов, който също е част от комисията, посочва, че топ професионалисти в музикалната сфера остават българските автори в класическата и музиката на фолклорна основа, чиито проекти, макар малко на брой, се отличават с иновативни търсения и разработени детайли. „Особено впечатляващи бяха произведенията в музиката на фолклорна основа и нямам търпение да чуя тяхната реализация", допълва композиторът и диригент Владимир Джамбазов.

Сред творците, които ще получат финансова подкрепа, са Михаела Маринова, Дара, Тони, DJ Rossko, Алма, Тома, Методи Кръстев (No More Many More), The Editor, Петко Дреников (J Modules), Малин Миланов – Монти (Ice Cream), Даниела Петкова (дует „Мания"), Dj Burlak, Иван Несторов („Атлас"), Belonoga, проф. Симеон Венков, Христо Йоцов, Любомир Денев, Ценко Минкин, Живко Василев, Сонай Юсеин – Soni, Алекс Витков, Димитър Бетуховски (група „Тефтени"), Анна-Мария Тамахкярова, Филип Иванов – Секта и други.

Всяка година авторите – композитори, създатели на текст и аранжимент, имат възможност да кандидатстват за грант от 2000 до 4000 лева. Тази година общата сума, която ще бъде разходвана за подкрепа на техните проекти, е в размер на 167 000 лева, обясняват от „Музикаутор".