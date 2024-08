Като малка Михаела Маринова обичала да пее в дует с дядо си, докато слушат касетки на Елвис Пресли

Певицата е фен на класическата музика, но най-много научава от вокалите на Кристина Агилера

Какво е да си орисан цял живот да обичаш музиката? За щастие, Михаела Маринова не само знае отговора, но и вече отдавна е покорила хиляди сърца с таланта си - при това не само у нас. Доказателство за успеха ѝ са колаборациите, които певицата направи през последните години с чуждестранни музиканти, сред които композиторът Алекс Паркър и румънският продуцент Кристиан Тарчеа, известен като Monoir.

Сцените на X Factor, “Като две капки вода” и “Маскираният певец” също не са чужди на Михаела. Нито пък усилената работа, защото тя често прекарва дни и нощи в студиото, съвсем скоро ще издаде и третия си албум. Признава, че много иска да прилича на попкралицата Бионсе, а Кристина Агилера е най-големият ѝ вокален учител. Великия Елвис Пресли пък свързва с дядо си. Ето кои са другите любими изпълнители и парчета на певицата, на която съвсем скоро ѝ предстои турне. Маринова ще зарадва феновете си във Варна, Русе, Плевен, Пловдив и София.

Селин Дион – I Surrender

За първи път с творчеството на световната звезда Маринова се среща още в ранните си певчески години. Селин Дион се превръща в неразделна част от живота ѝ, а с музиката ѝ преминава през емоционално и професионално израстване. Младата изпълнителка участва в национални и международни конкурси за поп-рок изпълнители, където песните на Дион са “върховно предизвикателство” за участниците. “Макар никога да не съм я пяла пред публика, вкъщи използвах песните ѝ като тренировъчен лагер. Връщах се към тях хиляди пъти, стремейки се да изпипам вокално всяка фраза”, разказва Михаела. Често си спомня за тези години с усмивка - за положените усилия, за старанието и за борбата, на която я научават. “Да не се предаваш и да работиш, докато не постигнеш желания ефект”, допълва тя.

Селин Дион – Courage

Courage е заглавната песен на един от последните албуми на Селин Дион. Маринова я свързва с личен период в живота ѝ – на израстване и на търсене. “Бях се изгубила сред многото хора и се лутах да намеря правилното обкръжение”, обяснява Михаела. Целият албум на канадката разказва за загубата на нейния съпруг и баща на децата ѝ, той е най-голямата ѝ любов, както и неин мениджър. “Тази песен има особено силно емоционално влияние върху мен. Дори съм татуирала заглавието ѝ, за да ми напомня, че за всяко нещо в живота е нужен кураж”, казва Михаела.

Елвис Пресли – Can't Help Falling In Love

“Свързвам Елвис Пресли с дядо ми и е мил спомен от детството ми. Когато бях мъничка и летувах при баба и дядо, слушахме негови касетки и се забавлявахме безкрайно много”, казва Маринова. Дядо ѝ можел да пее и винаги на семейни сбирки се е изявявал, по-късно двамата си правят дуети. Именно тези спомени ѝ помагат да осъзнае колко силна връзка може да създаде музиката между различните поколения.

“Елвис е вдъхновение не само за пътя ми като вокалист, но и за това как да бъда автентична и уверена на сцената. Като една романтична душа, винаги съм се умилявала на текста и феерията в изпълненията му на Can't Help Falling In Love. Винаги, когато я слушам, се разчувствам”, признава певицата.

Тина Търнър – Can't stand the rain

За обичта си към музиката на Тина Търнър Михаела твърди, че е наследствена. Родителите ѝ са страшни меломани и затова домът им е бил засипан с касетки, дискове и плочи, а любимка винаги им е била Тина Търнър. “В съзнанието ми изскачат хиляди моменти, в които са се забавлявали и танцували на песните ѝ. Моят личен фаворит е I Can't Stand The Rain. Пускаха ми я, разказваха ми за историята ѝ. Няма неин концерт, който да не съм изгледала по няколко пъти.”

Кристина Агилера – Bound Тo You

Със следващия си избор Маринова няма да изненада никого. Bound To You е песен, която бележи един от най-важните ѝ моменти на сцена – съвместното ѝ изпълнение с Джеймс Артър на финала на X Factor. “Все още ми е трудно да повярвам, че това наистина се случи. Никога няма да забравя колко треперех, преди да изляза пред публиката”, казва тя. Кристина Агилера е най-големият ѝ вокален учител. “Повтаряла съм всеки тон, риф, украшение и извивка от нейните изпълнения. Техниката и звукоизвличането ѝ са безподобни. Странно е, че в професионалния ми път ми се е налагало да влизам в ролята ѝ толкова много пъти – в X Factor, в “Като две капки вода”, в “Маскираният певец”. Имам специална връзка с тази изключителна певица и артист”, обяснява Маринова. Маринова често участва на концертите на Любо Киров, с когото имат няколко общи песни. Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Мария Калас - O mio bambino caro

Докато учи музикално-сценична режисура, младата попизпълнителка присъства на много опери, оперети, мюзикъли и спектакли. По-близките до нея хора знаят, че е голям фен на оперното изкуство и класическата музика, а истински се възхищава на Мария Калас. “Колкото и странно да звучи, дори намирам леки прилики между мен и нея. Арията O mio bambino caro на Пучини в нейно изпълнение е най-красивият музикален разказ. Пренася ме на крилете на виртуозността”, обяснява Маринова.

Бионсе – Sweet Dreams/Dangerously in love

На артиста, бизнес дамата и вокалния звяр Бионсе Михаела казва, че е “страшен фен”. В тийнейджърските си години е напълно вглъбена в музиката ѝ. Гледа и “разнищва” всеки неин концерт на живо. “Обичам и студийните ѝ записи, но музикалните шедьоври, които подготвя за турнетата си, са на съвсем различно ниво. Бандата, с която е на сцена, вокалистите ѝ, танцьорите ѝ... тя самата. Мечтая да достигна такова ниво на професионализъм”, откровена е певицата.

И допълва: “Има един специален микс от две песни, които тя представя на турнето си I Am... Yours – а именно на Sweet Dreams и Dangerously in love. Влюбена съм в емоцията, финеса, вокалното майсторство, изражението и посланието на тази лайв версия”.

“Куин” – Bohemian Rapsody

Фреди Меркюри и “Куин” са част от живота на Маринова отскоро, може би отпреди 4-5 години. Преди да гледа филма “Бохемска рапсодия” не се е “вглеждала” по-сериозно в музиката им. “Толкова много ми въздейства историята, съдбата на Фреди и начина, по който е извоювал успеха си, че прекарах месеци в слушане на всеки негов запис. Начинът, по който защитава вижданията за собствената си музика, е доказателство, че един артист трябва да следва порива си и да се доверява на собствената си интуиция”, обяснява Маринова.

Арета Франклин – Think

Това е песента, която спаси Михаела Маринова от елиминации в X Factor. Казва, че със стъпването ѝ на сцената в онази решаваща вечер в нея се отключва “някаква нова Михаела” - с повече самочувствие, увереност и категоричност. “Често и до днес си връщам изпълнението. Побиват ме тръпки от погледа ми, който казва: “Аз заслужавам да остана и ще се боря докрай.”

Адел – Set the fire to the rain

Със Set the fire to the rain изпълнителката се явява за първи път на кастинг за X Factor. От притеснение гласът ѝ прескача, но успява да се събере и завършва парчето достойно. За съжаление, тогава не продължава в предаването, но изпълнението ѝ печели “златен билет” за следващата година. “Така и не ползвах тази привилегия, исках да си мина по пътя и да се боря наравно с всички. Маги Халваджиян, когото обичам и уважавам безкрайно, често ми казва, че това мое решение му е дало знак, че притежавам нужните качества за справяне с този нелесен бизнес”, обяснява Маринова.