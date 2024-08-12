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Православен календар за 12 август

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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/18638238 www.24chasa.bg

На 12 август рожден ден имат

712

Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество- София"

Борислав Геронтиев, поет и публицист, бивш програмен директор на БНТ

Валери Запрянов, журналист

Владимир Дончев, юрист, бивш депутат

Димитър Якимов, футболна легенда на ЦСКА,

Захари Бахаров, актьор

Емил Костадинов, спортен директор на ЦСКА 1948, бивш футболен национал

Акад. Иван Юхновски, химик, бивш председател на БАН

Иван Звездев, майстор кулинар

Мира Добрева, тв водеща,

Стенли (Станислав Сланев), поп певец

Юрий Борисов, философ, публицист

Маргит Саръиванова, кинокритик

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