Васил Петров с шина на крака стартира турнето си за 30 години на сцената

Заради травма Васил Петров започна турнето си The Best of от Варна с шина на крака. От сцената той благодари на лекарите, които по спешност са го оперирали в столична болница. Въпреки неприятния инцидент певецът не отложи поредицата концерти, с които отбелязва 30 години на сцената. С него в турнето участва и Врачанската филхармония с диригент Христо Павлов. Снощи бе музикалната му среща с публиката във Велико Търново.