Мюзикълът "Фантомът на операта" идва в България за втори път с девет нови представления

Спектаклите са от 29 август до 5 септември в зала 1 на НДК. Това са финални представления на българска сцена. Екипът няма да се върне трети път у нас. Той продължава турнето си по световните сцени.

Надим Нааман в ролята на „Фантома“ споделя: „В София сме имали най-многобройната публика и най-много поклони. Наистина усетихме енергията в залата, вълнението беше огромно, 3-4 хиляди души всяка вечер ни аплодираха на крака!“

Впечатляващите спомени на актьорите от българската публика ще се превърнат отново в реалност с новите предстоящи спектакли, които вероятно ще са последни у нас, защото трети път „Фантомът на операта“ не гастролира никъде. България бе специална за всички актьори, затова те с огромна радост се завръщат отново да зарадват феновете на този вечен мюзикъл.

В ролите ще видим познатите и любими на българската публика актьори – Надим Нааман в образа на Фантома, Дъги Картър - Раул, Лара Мартинс като Карлота, Валери Кутко в ролята на Мадам Жири. Голямата изненада този път ще бъде новото попълнение на актьорския състав с прелестната красавица Бриджит Костело в ролята на Кристин Дайе.

Интернационалния актьорски състав събрал изключителни гласове от Австралия, Ливан, Украйна и чак до Обединеното Кралство ще пренесе зрителя в мистиката на завладяващото музикално произведение.

Мистерия, загадки, лабиринти на човешките отношения, любови, страсти, ревност, лицемерие, завист и отново надежда – всичко това е завоалирано майсторски в сюжета, пренасяйки зрителя в един неописуем свят.

Жив симфоничен оркестър с диригент д-р Джон Ригби ще изпълнява прочутата музика на Андрю Лойд Уебър, която ще достигне до всеки зрител в залата, благодарение на уникалното аудио оборудване от 30 професионални колони, част от грандиозната продукция. Танцьори, хористи, екип от 130 души гримьори, фризьори, гардеробиери, техници ще бъдат отново гости на столицата, за да подосигурят перфектното изпълнение на най-прочутия мюзикъл в света.

Историята на Гастон Льору, пресъздадена в музикъла на Андрю Лоуд Уебър през 1986 г., вълнува публиката по цял свят, гледана е от над 160 милиона души в 46 страни и 193 града и не е слизала от сцените на Уест Енд в Лондон вече 38 години. В България над 50 000 души се насладиха през април на уникалното изпълнение, декор, костюми, сценография и завладяващия сюжет пълен с изненади както на сцената, така и в самата зала.

„Фантомът на операта” се смята за един от най-успешните мюзикъли в историята на музикалното изкуство.

Спечелил е повече от 70 престижни театрални награди, сред тях седем награди „Тони” и четири награди „Оливие”, включително за най-добър мюзикъл.

„Фантомът на операта” идва в София по споразумение с Really Useful Group и Broаdway Entertainment Group. Really Useful Group е собственост на Андрю Лойд Уебър, която продуцира и популяризира неговата музика по цял свят.

Представленията на „Фантомът на операта” са от 29 август до 5 септември 2024 г., в зала 1 на НДК. Билети - в системата на Eventim.