Pirelli се завръща към голотата с новия си календар (Видео, снимки)

Фотографът, който стои зад фотосесията за следващия календар на Pirelli, се е зарекъл да го направи отново секси. Движението #Me Too беше задължило всички да си вземат почивка от сексапила и компанията започна да прави фотосесии с изцяло облечени модели.

Джон Бойега е сред звездите, които позират за изданието за 2025 г., наречено Refresh and Reveal (,,Освежи се и се открий"). Мускулестият британски актьор позира приклекнал на плаж от островната верига Флорида Кийс, докато човек от екипа го пръска с вода за цялостен ефект.

Календарът включва снимки на Падма Лакшми в тънка тюлена рокля, която разкрива бюста ѝ, както и изпълнителката Мартийн Гутиерес, облечена само с парче дърво, покриващо областта на таза ѝ.

Итън Джеймс Грийн, фотографът, стоящ зад тазгодишния календар, казва, че е дошло точното време, в което знаменитостите могат да се съблекат и да покажат малко плът. Освен това, той коментира и начина, по който #MeToo и социалните мрежи са променили определението за сексапил.

„Мисля, че знаете, че #MeToo провокира всеки да се оттегли за малко от социалните медии, което наистина е много хубаво. Смятам, че това да си секси вече се е преобразило в това какво виждаме в социалните мрежи на хората, обикновено чрез селфитата им", казва Грийн пред британското издание ''Гардиън".

„Така хората имат пълен контрол върху това, което публикуват, по начина, по който е заснето тялото и без да правят нещо, което им е некомфортно. И тогава, тук съм аз, с моята работа" Фотографът Итън Джеймс Грийн СНИМКА: Twitter/ @Fashionista_com

Грийн, който е на 34 години, казва, че целта на фотосесията е да „започне пак от самото начало, но в същото време да достигне до заключение как това има връзка с настоящето", добавяйки: ,,Ние всички се появяваме на този свят голи. Това е и най-добрия начин да уловим себе си."

Завръщането на голотата е нещо като handbrake turn (техните за шофиране за умишлено плъзгане на автомобила настрани или с цел бързо преодоляване на много тесен завой - бел. ред.) за италианската компания за производство на гуми, след като през последните години избира да използва изцяло облечени модели. Решението отеква в света на модата и дава предпоставка за изменения в поп културата: знаменитости и модели се надпреварват да покажат плътта си.

На тазгодишната Мет Гала, Рита Ора беше облечена с малко повече от един наниз от мъниста, докато рапърката Доджа Кет носеше мокра и прозрачна бяла тениска. След 5-годишна пауза, се очаква завръщането по телевизията на модното шоу на "Виктория Сикрет" през ноември. Организаторите са се зарекли, че емблематичните за шоуто крила определено ще се завърнат.

Грийн казва, че е вдъхновен от предходните календари на фирмата, като например заснетият от Хърб Ритс през 1994 г., включващ супермоделите на 90-те, Кейт Мос и Синди Крофърд, лудувайки голи на плаж на Бахамите.

Цитира и Ричърд Аведон от 1995 г., който включва Кристи Турлънгтън със завързани ръце и метален корсет, поставен под голите ѝ гърди. Той споделя, че иска да направи „нещо класическо и наистина секси.", като за локация използва както плаж, така и студио. И добавя, че когато се е свързал с италианската компания за гуми, за да уговорят кадрите, решава да се върне към основите, които предлага календарът.

„Първоначалната ми идея, когато ме потърсиха, беше: „Ако ще правя Pirelli, искам да правя Pirelli". Исках да се върна към класическото секси, като това, за което се сещаме, когато се сещаме за Pirelli.", обяснява той.

Когато описва визията си на екипа на компанията, те веднага се съгласиха. „ Искаха абсолютно същото нещо. Беше перфектно."

"Ho un rapporto spontaneo con il mio corpo" - dice la cantante al



Emma D'Aquino pic.twitter.com/ouFNM3RBdG — Tg1 (@Tg1Rai) August 13, 2024

В последните години, от фирмата преработват календара си, за да се дистанцират от обвиненията за провокиране на мъжката аудитория. Този процес започва, когато фотографката Ани Лийбовиц беше поканена, за да изготви снимките за изданието за 2016 г., което включва снимки на облечени „жени-герои", като Йоко Оно и Серина Уилямс.

За изданието от 2017 г., неподлагалата се на козметични операции Хелън Мирен представя месец декември, увита в одеало, както и не по-малко естествената Ума Търман, облечена с поло. Календарът за 2018 г. включва група от изцяло тъмнокожи модели, активисти и актьори, заснети от Тим Уокър.

Според Грийн, сега има множество различни определения за сексапил.

„Мисля, че в момента с разбирането за голотата и сексапила, поне по мои наблюдения, обектът, който взима участие, не се изправя срещу големи ограничения. Вярвам, че това ще създаде най-добрата снимка", споделя той.

„Моята работа винаги е била за сътрудничеството. Когато някой се чувства по най-добрия възможен начин, тогава му е най-комфортно, и съответно това е моментът, когато снимам."