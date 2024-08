Християна Лоизу стана майка на момченце

Певицата Християна Лоизу изненада последователите си в социалните мрежи с мил кадър с новородения си син и така разкри, че вече е станала майка.

Подобно на някои популярни личности и кипърката предпочете да не показва лицето на бебето, но пък от текста, придружаващ кадъра, стана ясно, че синът ѝ е кръстен на един от известните герои на Шекспир - Ромео.

"Ромео. Моя безкрайна любов", е написала Християна към милия кадър. Новината за бебето моментално беше приета с много радост и красиви пожелания от страна на последователите ѝ в социалните мрежи, пише dir.