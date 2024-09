Тих лукс – новият стил на обличане на богатите

Когато отново е на мода, това почти винаги е свързано с настъпваща финансова криза

В света на модата, където показността често владее подиумите, има нова тенденция, която се стреми към обратното. Представете си мек кашмирен пуловер в бледи тонове или чанта, изработена толкова внимателно, че шевовете ѝ са почти невидими. Не става дума за ярки лога или очевидните знаци на разкош, а за ненатрапчива елегантност, която говори сама за себе си. Добре дошли в света на тихия лукс. Това е стилът на човека, облечен не в бляскави дрехи, а обвит в изтънчен вкус, който надхвърля мимолетните тенденции. Класически е, а елементите му са вечни -

традиционни мокасини, непреходни тренчкотове,

перфектно ушити панталони и изчистени тениски без лога. Цветовата палитра излъчва спокойствие – меки бежови тонове, светло, кремаво, черно или безупречно бяло. А материите са само най-добрите. Кашмир, коприна и вълна от викуня са отличителни при тихия лукс. Фокусът не е върху показността на марката, а върху историята и майсторството зад всяка дреха. Облеклото без усилие излъчва онзи неуловим старомоден стил, създавайки присъствие и аристократизъм без излишен шум. Затова и другото име на тренда е “скрито богатство”.

“Тихият лукс” е нов термин, но акцентът върху вечността и минимализма от години е неразделна част от начина на живот на някои от най-влиятелните хора по света. Неизменно свързан е с т. нар. представители на old money класата. Old money се отнася до богатство, което е натрупано и предавано в семейството или общността през няколко поколения. Използва се, за да опише хора, които са заможни от дълго време и чието финансово състояние е стабилно и добре установено. Свързва се със социален статус, традиции и престиж. New money е представителна извадка от обществото, натрупала своите пари в по-ново време, често благодарение на успехи в бизнес, технологии или развлечения. Old money се oтличава с по-консервативен и класически начин на обличане, докато new money е по-показен или модерен стил, обикновено с големи лога на марки.

Социалните мрежи особено много подсилиха популярността на тихия лукс. Хаштагът #QuietLuxury има почти 300 милиона гледания във видеоплатформата Tik Tok. Клиповете на тази тема вдъхновиха хиляди хора по света да постигнат този стил на обличане.

Моделът София Ричи Грейндж

(дъщеря на Лионел Ричи - б.а.) е един от примерите за популярна личност, която увеличи интереса към тренда. Нейната сватба с old money милионера Елиот Грейндж се превърна в истинска сензация, защото олицетворяваше елегантността и “старите” пари. От дива и небрежна млада дама за една вечер София се превърна в представител на аристокрацията и тази трансформация ѝ донесе много фенове. Днес интернет изобилства от уроци как да постигнете нейния външен вид и да възприемете естетиката на тихия лукс. В него има някои задължителни елементи. Богатите плетива и елегантни пуловери са част от тях. Луксозната чанта без лого пък оставя стойността ѝ разпозната само от онези, които разбират. Изчистените обувки от качествена кожа са завършекът на всяка скъпо изглеждаща визия. Нека не забравяме качественото палто с перфектна кройка. Кремавият му цвят и висококачествена материя издигат външния вид на съвсем друго ниво.

Tихият лукс се отнася не само до поведението на потребителите, но и до стратегията на самите марки. Обичайно, когато отново е на мода, това почти винаги е свързано с настъпваща финансова криза. По време на глобалната криза (2007-2008 г.) трендът заема централно място на модната сцена. Начело на това движение е марката “Селин” и творческият директор Пийби Фило, която връща лукса като еквивалент на разумността и създава подходящи за всекидневието облекла, достъпни и привлекателни за масовия потребител.

Една от основните причини тихият лукс да се върне с такава сила през последните години, е глобалната пандемия, която причини финансова несигурност сред потребителите в продължение на години.

Има много възможни обяснения за този подем по време на финансови кризи. Една от причините е, че по време на икономическа нестабилност демонстрирането на скъпи лога може да се възприеме като нетактично. Освен това има риск да навреди на имиджа на марката, защото представлява прекомерен лукс за някои потребители, които към момента срещат финансови затруднения. По време на кризата през 2008 г. например модният гигант “Хермес” излагаше ненабиващи се на очи чанти без лого в магазините си вместо иконичните оранжеви модели, с които марката е известна. От позицията на времето това може да се разглежда като опит брандът да помогне на клиентите си да не привличат внимание. Също така

да не събуждат негативни реакции

от хора на улицата, които биха могли да осъдят луксозна покупка по време на такъв бурен финансов период.

Въпреки всичко този тренд не е просто модна тенденция или маркетингов трик, а начин на мислене.

Тихият лукс е философия, която подчертава стойността на добре изработените и оставащи във времето дрехи. Той ни напомня, че истинската класа е в детайлите, в усещането за комфорт и самоувереност, които те ни дават при всеки допир с кожата.