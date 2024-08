Шабузи остава начело на класацията на "Билборд" за сингли

Американският певец и автор на песни Шабузи запази челната си позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" със сингъла A Bar Song (Tipsy), съобщи сайтът на изданието.

Запазвайки първенството си, изпълнителят отбелязва шеста непоследователна седмица на върха в чарта.

С постижението си Шабузи се изравнява с рапъра Пост Малоун и кънтри певеца Морган Уолън, които доминираха в чарта шест непоследователни седмици през май-юли със съвместното си парче I Had Some Help. Сингълът също запазва втората си позиция от предходната седмица, пише БТА.

Третото място в чарта също остава непроменено и се заема от рапъра Кендрик Ламар със сингъла Not Like Us.

Челната петица в класацията "Хот 100 "на "Билборд" за сингли се допълва от певицата и актриса Сабрина Карпентър с Espresso и певицата Били Айлиш с Birds of a Feather.

В Топ 10 на класацията Хот 100 за сингли на "Билборд" намират място още Томи Ричман с Million Dollar Baby, Чапъл Роан с Good Luck, Babe!, Сабрина Карпентър с Please Please Please, Теди Суимс с Lose Control и Хозиър с Too Sweet.