Селена Гомес планира сватба?

Селена Гомес е последвала сватбена агенция в TikTok, което провокира нови слухове, че двамата с любимия ѝ Бени Бланко са сгодени и вече правят първи стъпки за семеен живот.

Феновете на певицата забелязаха, че сред малкото профили, които любимката им е последвала в социалната мрежа, е този на CMG Weddings & Events, което даде повод за разпространение на новината за евентуалните планове на Селена по отношение на връзката ѝ.

Мълвата за евентуалната сватба се случва след като 32-годишната поп звезда предизвика взрив от спекулации за отношенията си с Бени по-рано този месец заради селфи, което публикува в Instagram. Въпреки че лявата ѝ ръка се виждаше на камерата, тя стратегически беше поставила емоджи със сърца върху безименния пръст, което накара феновете да предположат, че там се крие диамантен годежен пръстен. Apparently Selena Gomez got engaged to Benny Blanco during her 32nd birthday party 💍



🚨 Remember that nothing has been officially confirmed! pic.twitter.com/skD8Uon7mR — Selena Gomez Worldwide (@WorldwideSelG) August 11, 2024

Засега обаче Бени и Селена нито са потвърдили, нито са отрекли дали са се сгодили.

CMG Weddings & Events е една от само 73 TikTok страници, следвани от Селена, която самата има удивителните 58,2 милиона последователи в платформата.

Наскоро Гомес публично описа Бени като "любовта на живота ми" и разкри, че тя е тази, която е казала "Обичам те" първа във връзката, пише dir.

Звездата от "Убийства в сградата" обяви публично връзката си с него през декември, разкривайки, че двамата се срещат тайно от шест месеца. Наскоро източник сподели, че Селена е "готова да се омъжи" и чувства, че "е намерила любовта на живота си" в Бени.

"Той я кара да се чувства сигурна и щастлива. И двамата смятат, че са намерили човека, с когото ще бъдат завинаги", каза запознат пред Us Weekly, допълвайки, че близките й нямат търпение да я видят като булка. Селена Гомес и Бени Бланко са много щастливи заедно СНИМКА: Twitter/ @PortalSelenaBR

Самият Бени е споделял публично, че е много щастлив със Селена, като бракът и децата са следващата стъпка, която иска да има във взаимоотношенията си с нея. Той е важна фигура в музикалната индустрия, като продуцент и автор на песни, който е работил с различни изпълнители, включително Селена, Ед Шийрън, Риана, Бритни Спиърс, Кейти Пери, Кание Уест и други.