Тейлър Суифт закри концертите си в Лондон заедно с певицата Флорънс Уелч (Видео, снимки)

Певицата Тейлър Суифт закри европейската част от турнето си Eras с изненадващата поява на гост-изпълнител - британската певица Флорънс Уелч в Лондон, предаде ДПА. Тейлър Суифт закри концертите си в Лондон заедно с певицата Флорънс Уелч СНИМКА: Twitter/ @sckberry

Суифт изнесе последния от петте си концерта в столицата на Великобритания, след като през юни представи три други на стадион „Уембли". Турнето за милиарди долари радва феновете на певицата с хитове от албумите 1989, Red, Midnights и последната й музикална продукция The Tortured Poets Department, която оглавява класациите. В нея е и песента, която Суифт написа с британската група „Флорънс + Дъ Мъшийн" (Florence + The Machine), озаглавена Florida!!!. Флорънс Уелч изненада феновете на Суифт, като се качи на сцената, за да изпълни песента, придружена от впечатляващо светлинно шоу. Тейлър Суифт закри концертите си в Лондон заедно с певицата Флорънс Уелч СНИМКА: Twitter/ @sckberry BABY WAKE UP THE HIGH QUALITY PICTURES OF FLORENCE WELCH AND TAYLOR SWIFT JUST DROPPED pic.twitter.com/H7CNAefNHG — berry (@sckberry) August 21, 2024

Сигурността пред „Уембли" беше засилена по време на последните концерти на Суифт в Лондон, след като три нейни концерта в Австрия бяха отменени заради предполагаем терористичен заговор, пише БТА.

През юли 34-годишната американска звезда отдаде почит на жертвите на нападението в Саутпорт, при което три момичета загинаха след нападение с нож по време на танцов клас, посветен на певицата.

Остават девет дати от турнето на попзвездата, които ще се проведат в Канада от 14 ноември, а последното ѝ шоу ще бъде на 8 декември.