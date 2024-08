Продават личните вещи на Avicii на благотворителен търг

Личните вещи на покойния диджей Avicii, с рождено име Тим Берглинг, ще бъдат продадени на търг с благотворителна цел шест години след трагичната му смърт.

По-рано през седмицата аукционната къща Stockholms Auktionsverk обяви, че всички предмети са дарени от семейството му.

Търгът е наречен "Колекцията на Avicii" и ще включва 267 предмета - от обувки и дрехи до музикални инструменти и сувенири, придобити по време на кариерата му. "Той винаги ще липсва на семейството, приятелите, колегите и милионите си фенове по света", пишат от компанията в прессъобщение до медиите. The Avicii Collection, a charity auction of Tim ‘Avicii’ Bergling’s personal items, will benefit the Tim Bergling Foundation, founded in the wake of DJ and producer’s death in 2018. https://t.co/ax7Qf5D25Y — Euronews Culture (@euronewsculture) August 20, 2024

"Изключително горди сме да представим този търг. Тим Берглинг докосна безброй хора по целия свят и продължава да го прави както чрез музиката си, така и чрез фондацията, която семейството му е създало на негово име", каза и изпълнителният директор на Stockholms Auktionsverk в изявление.

Според сп. Rolling Stone фондация "Тим Берглинг" е създадена през 2019 г. Тя си поставя за цел да продължи запалената филантропска дейност на Avicii, пише dir.bg.

Приживе Тим Берглинг издава общо три студийни албума и предприема три големи турнета. Той се оттегля от тях две години преди смъртта си на 28-годишна възраст, като причина изтъква здравословни проблеми. Хитът му "Wake Me Up" достигна № 4 в Billboard Hot 100 и прекара 54 седмици в класацията. View this post on Instagram A post shared by We Rave You (@weraveyou)

"Когато спря турнетата той искаше да намери баланс в живота си, за да бъде щастлив и да може да прави това, което обичаше най-много - музиката. Той наистина се бореше с мислите за Смисъла, Живота, Щастието. Не можеше да продължава повече. Искаше да намери покой", споделя семейството му пред сп. People.