Бионсе произвежда луксозно уиски в памет на прадядо си (Снимки)

Бионсе е поредната звезда със собствена луксозна марка алкохол. Тя навлиза на пазара в сътрудничество с френската компания Moët Hennessy, собственост на конгломерата за луксозни стоки LVMH, предава Си Ен Би Си (CNBC).

Певицата сподели новината с пост в Instagram, на снимката към който държи чаша уиски от марката SirDavis, а в промоцията има линк към уеб страницата на бранда.

Следвайки една разрастваща се тенденция в търсенето на луксозни алкохолни марки, Бионсе се присъединява към Марк Уолбърг, Джордж Клуни и много други знаменитости, използващи популярността си, за да рекламират свои първокласни марки алкохол.

На фона на разрастването на подразделението за вина и алкохол на LVMH на американския пазар за уиски, SirDavis цели да почете произхода на Бионсе. Алкохолът носи името на Дейвис Хоуг - прадядо на певица, произвеждал уиски по време на Сухия режим в САЩ. Уиските SirDavis се произвежда в памет на прадядото на Бионсе СНИМКА: Twitter/ @PopBase

SirDavis се състои от 51% ръж и 49% малцов ечемик и отлежава в бъчви от шери, което според компанията, му придава профил на "смела изтънченост".

Първите публикувани изображения на напитката показват нестандартна кожена кутия с оребрена стъклена бутилка вътре, с лого с известния кон Рене, който за първи път се появи на корицата на албума на Бионсе "Renaissance".



"I welcome Beyoncé to the whiskey industry! sirdavis is a true disruptor and game-changer. it not only honors ancestry and lineage but also shines a spotlight on the often-overlooked history of african…

SirDavis ще бъде на пазара от септември и ще се продава за 89 долара за бутилка.