Мили Боби Браун иска да направи филм по дебютната си книга

Актрисата Мили Боби Браун планира да превърне дебютния си роман "Деветнайсет стъпки" в пълнометражен филм със съдействието на Netflix.

Браун има похвални близки отношения със стрийминг гиганта, тъй като именно чрез него придоби световна слава с участието си в изключително популярния сериал "Stranger Things" ("Странни неща"). Освен това, тя вече е работила с Netflix по филма, посветен на сестрата на най-известния детектив в литературата, Шерлок Холмс - "Енола Холмс", както и във фентъзи приключението "Damsel" (известен у нас като "Принцесата и дракона" или "Девица"). Според източници на Deadline, Браун ще продуцира филмовата адаптация на книгата си чрез собствената си компания PCMA Productions и води преговори за главната роля.

От Netflix все още не са направили официално изявление, пише Variety.

Романът "Деветнайсет стъпки", издаден през септември 2023 г., е вдъхновен от живота на бабата на Браун и се развива по време на Втората световна война. Историята проследява 18-годишната Нели Морис, която живее в Лондон и се влюбва в американски пилот на име Рей. Но животът ѝ се преобръща изцяло след като оцелява в трагичен инцидент на метростанция, при който загиват 173 цивилни, търсещи убежище по време на въздушна атака, пише dir.bg.

Сценарист на филма ще бъде Антъни МакКартън, който бе и на "Бохемска рапсодия" и "Най-мрачният час". Джонатан Ейрик ще бъде продуцент, а Ник Рейнолдс ще е изпълнителен продуцент.



Мили Боби Браун, която е едва на 20 години, вече има две номинации за Еми за ролята си на Ел в "Stranger Things", чийто финален пети сезон се очаква през 2025 г. Тя също така участва в "Годзила: Кралят на чудовищата" (2019 г.) и неговото продължение "Годзила срещу Конг" (2021 г.). Сред предстоящите й проекти е "The Electric State" - научно-фантастично приключение, режисирано от Антъни и Джо Русо, които бяха и продължават да са на режисьорския стол на поредицата за "Отмъстителите". В него, Браун ще си партнира със звезди като Крис Прат, Ки Хи Куан, Стенли Тучи и Джени Слейт.