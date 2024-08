Три години след ужаса с отвлечените кучета: Лейди Гага се сдоби с ново (Видео, снимки)

Лейди Гага се сдоби с ново кученце три години след ужаса, който преживя с отвличането на кучетата ѝ.

38-годишната певица и актриса остана потресена през февруари 2021 г., когато неин приятел, който разхождаше кучета ѝ, беше прострелян и тежко ранен, а двата ѝ френски булдога - Коджи и Густав - бяха откраднати при улично нападение в Холивуд.

В четвъртък тя се похвали с новия си домашен любимец във видеоклип в TikTok, на който се вижда как се забавлява на фона на дуета ѝ с Бруно Марс „Die with a Smile", докато държи малък черен френски булдог в скута си. @ladygaga ❄️ ♬ Die With A Smile - Lady Gaga & Bruno Mars

На кадрите Гага пее: „Ако светът свършваше, щях да искам да съм до теб". Въпреки че показа новото си попълнение, тя не разкри името на кучето.

След като кучетата на изпълнителката бяха откраднати, два дни след инцидента една жена ги върна живи и здрави в полицейския участък в Лос Анджелис. Lady Gaga’s dogs are rescued and she is now with them. 🤧💘 pic.twitter.com/eCBGu9ml94 — yagiz 🦋 (@mirrorballperry) February 27, 2021

През април 2021 г. петима заподозрени са арестувани във връзка със стрелбата и отвличането на кучетата, пише "Вести".

Един от заподозрените, Джеймс Хауърд Джаксън, е осъден на 21 години затвор като част от споразумение за признаване на вина.

35-годишният Райън Фишър, раненият приятел, който разхождал кучетата на Гага, разказва пред „CBS Mornings" месеци след нападението, че е останал в агония след атаката.

Той казва: „Бях уплашен, изпитвах болка. Имах чувството, че когато се приближиха и извадиха пистолета срещу мен, накрая ще ме застрелят, защото в съзнанието си си казвах: „Няма начин да не се боря за тези кучета." My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email [email protected] to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021

Фишер добавя за попзвездата: „Тя ми помогна толкова много. Тя ми беше приятел и след като ме нападнаха - аз останах в дома ѝ в продължение на месеци."